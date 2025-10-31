Abanderada de Guatemala Higueros ganó oro en Juegos Centroamericanos

Compartir

Ciudad de Guatemala/Prensa Latina

La abanderada de la delegación de Guatemala, Alejandra Higueros, ganó este jueves oro con una rutina precisa en el poomsae libre del taekwondo de los XII Juegos Centroamericanos.

En el capitalino Gimnasio Alfonso Gordillo, la chapina, tercera en el ranking mundial, obtuvo ocho mil 280 puntos, con los cuales relegó a la segunda y tercera plazas a las representantes de Costa Rica y El Salvador, respectivamente.

Higueros, de 22 años, cerró así un año de gran intensidad en el ámbito internacional, en el que consiguió medallas en los abiertos de Estados Unidos, Bélgica y Austria.

El poomsae libre masculino también regaló una final de calidad, en la que el anfitrión César Aguilar obtuvo la presea áurea gracias a ocho mil 220 unidades.

Aún quedan competencias en boliche, tenis de mesa, navegación a velas y levantamiento de pesas, mientras el cierre de los Juegos está previsto hoy en el parque capitalino Irtra Petapa.

Los de esta tierra del quetzal comandan ampliamente el medallero general gracias a 184 oros, 143 platas y 107 bronces, con Costa Rica como escolta (72-84-90), El Salvador (56-59-80), Panamá (48-55-60), Honduras (27-27-66) y Belice (1-2-10).

