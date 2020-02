Revelan que Trump oculta daños por ataque de Irán

Washington / Prensa Latina

El ataque de los misiles iraníes causó muchos más daños de los que el presidente Donald Trump admite, revela un comentario que publicó el miércoles el diario The New York Times.

Suscrito por Loren DeJonge Schulman, exfuncionario del Consejo de Seguridad Nacional y del Departamento de Defensa, y Paul Scharre, exmiembro de las fuerzas de Rangers del Ejército que sirvió en Iraq y Afganistán, el informe precisa que ‘cientos de nuestras tropas sufrieron trauma cerebral’.

Irán respondió al asesinato del general Qassim Suleimani con un ataque con misiles el mes pasado contra la base aérea de Al Asad en Anbar, Iraq, y Trump públicamente dijo entonces que no se reportaron daños de consideración.

Hasta ahora, señala la publicación, más de 100 soldados estadounidenses fueron tratados por lesiones cerebrales traumáticas tras el ataque y recientes informes del Pentágono proporcionan datos contradictorios sobre la gravedad de las heridas.

Según los comentaristas en Washington se oculta la complejidad del fenómeno del trauma cerebral cuando el presidente Trump dice que las heridas no eran ‘muy graves’. En sus comentarios sobre este incidente y otros ocurridos durante las guerras en Afganistán e Iraq, ambos expertos dicen que ‘cifras engañosas no son una mentira deliberada, pero el resultado es el mismo: al público estadounidense no se le dice la verdad sobre el costo humano de estas guerras’.