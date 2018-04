Resultados electorales marzo 2018

Compartir ! tweet





… siguen existiendo formas de organización características de la clase burguesa, formas corporativas (como la ANEP*), los tanques de pensamiento (FUSADES*) y los partidos burgueses, pero este último tipo de organización funciona más como un medio para someter a la hegemonía política e ideológica de la burguesía a masas enteras de la pequeña burguesía y de los trabajadores… Etienne Balibar

*El texto original se refiere a instituciones

de Francia

En primer lugar encontramos que la población que asistió a votar, en valor relativo a la votación de diputados del 2015, disminuyó en 98,116 votantes; en términos absolutos, referido al padrón de 2018 tuvo un ausentismo del 58.9%, es decir, solamente asistió a votar el 41.91%. La suma de votos nulos, abstenciones e impugnados representaron el 10.54% de los votos emitidos. A su vez los partidos políticos presentaron diferencias en votos recibidos respecto al 2015:

Resultado de votaciones para diputados 2015 y 2018 y el resultado comparativo

Datos aún incompletos por el resultado en San Vicente. No se han considerado los votos de coaliciones.

Vemos que ARENA obtuvo el 97.1% respecto de los que votaron en el 2015; en el caso del FMLN solamente recibió el apoyo del 60.9% de los que habían votado por él en el 2015; los no partidarios crecieron levemente (5.8%), pero por decisión de la Sala de lo Constitucional se les trata como un partido político, aunque los individuos tengan ideologías contrarias y, por residuo, tienen un diputado. Crecieron en votación relativa al 2015, GANA, el PCN y PDC, el de mayor crecimiento fue el PCN.

Podemos pensar que el aumento en votos de los partidos de derecha (106,951) proviene de votos que antes fueron de ARENA y que los restantes 80,798 provienen de votos que antes fueron del FMLN. La disminución del FMLN se debe encontrar, además en el ausentismo señalado, los votos a los no partidarios, el fraccionamiento del voto, los votos nulos y las abstenciones.

Pero, ¿qué hechos causaron este resultado negativo para el FMLN y la población en general?

Tal como lo ha aceptado el FMLN existen errores en la estrategia y táctica de la administración gubernamental y errores en la estrategia electoral adoptada por el partido. También han existido conductas y comportamiento de algunos miembros del Frente que han desencantado a militantes y al pueblo. Pero las causas no son únicamente internas, la derecha oligárquica apoyada por el imperialismo desarrolla una despiadada campaña de desinformación y desacreditación (difamación y calumnia) del FMLN, que fue creída por una parte importante de la población pobre y principalmente de la “clase media”.

Veamos que se pueden considerar errores tácticos en el desarrollo de los cambios que se implementaron para beneficiar a las capas explotadas y pobres de la población. En primer lugar tenemos que el gobierno no da a conocer lo suficiente, los hechos a favor de los diferentes sectores populares (por ejemplo, una de las instituciones más atacadas y demandadas es ANDA y no se señala que se ha resuelto más del 60% de las necesidades ciudadanas, que ARENA no atendía); además no ha combatido eficientemente la labor de zapa que realizan algunos empleados públicos que provienen de los gobiernos de derecha. Por otro lado, el pueblo pobre y explotado señala que el liderazgo del presidente Sánchez Cerén ha sido poco y que debió tener posiciones más firmes en coyunturas críticas específicas. El presidente debió evaluar anualmente a todo el personal de mando en el ejecutivo e instituciones autónomas, para ir aplicando correctivos en la medida que se detectaban fallos, retrasos o negligencias.

Por otro lado, el gobierno no mantuvo una campaña agresiva para combatir la desinformación y calumnias que orquestaba la ultraderecha con sus medios de comunicación y a los que se agregaban una serie de “analistas”, unos abiertamente de derecha, más otros liberales pequeño burgueses y unos resentidos de izquierda; es de señalar que minoritariamente invitaban a analistas con posiciones progresistas, para presentarse como tolerantes y abiertos a todas las corrientes. La campaña desinformativa y de desprestigio tiene algunos ejes que son notorios:

Promover la idea que la seguridad pública (delincuencial) se deterioraba continuamente, pese a que en los últimos dos años ha habido avances significativos en todos los tipos de delitos.

Implantan la idea que la salud pública se deteriora aceleradamente y como muestra no hay medicinas y la atención es deficiente en los centros públicos de salud, contrario a los avances logrados y solamente se destaca lo que aún no se resuelve.

Promueven la visión que la corrupción en los gobiernos del FMLN es más grande y alarmante que en los gobiernos de ARENA (señalaban concretamente a la PNC, los hospitales, Ministerio de Hacienda, Casa Presidencial, etc.)

Continuamente sostienen que los ministros, secretarios y jefes en general son incapaces.

Señalan insistentemente que la educación no muestra adelantos y por el contrario se deteriora, tanto en infraestructura, como en trato a los profesores y atrasos serios en la entrega de uniformes, zapatos, etc. (que son considerados por la ultraderecha como despilfarro).

Acusan al gobierno de ahuyentar la inversión extranjera y la nacional con su política antimperialista y apoyo al gobierno venezolano.

Además la ultraderecha boicotea rabiosamente que el gobierno tenga fondos para implementar sus proyectos. En ello trabajan los partidos de derecha en la Asamblea Legislativa, negando los votos para los préstamos e inclusive para los donativos; colabora en esta labor la Sala de lo Constitucional y otros elementos del sistema judicial.

Es importante preguntarse si en esta ocasión la ultraderecha ¿recurrió al fraude, presionando a empleados, comprando votos, regalando DUI, como lo ha hecho en el pasado? (…ARENA para ganar tuvo que recurrir al chantaje, al pacto con las pandillas y en buena medida con el crimen organizado, eso es peligroso para la democracia y para la seguridad del pueblo… Nelson de Jesús Quintanilla Gómez, Diario Co Latino 23 de marzo 2018).

Veamos algunos de los logros obtenidos por el gobierno y que en general son desconocidos por la población:

En salud

Las consultas médicas crecieron el 112% respecto a las atendidas en los gobiernos de ARENA, se realizaron 34 veces más cirugías que en los gobiernos de derecha, disminuyó la mortalidad materna del 50/100 mil al 27/100 mil; con los Equipos Comunitarios de Salud Familiar se ha atendido a 1.8 millones de personas; el cuadro básico de medicinas creció del 50% al 80%, el personal de salud creció el 31.9%.

En educación:

La inversión en Educación creció en el 50% respecto a la época de la derecha; creció la población estudiantil en educación inicial y parvularia; más de 10 millones de estudiantes han sido beneficiados con los Programas de Alimentación y Salud Escolar; recibieron formación en las especialidades más de 33 mil maestros. Como corolario de algunos de estos programas se han beneficiado más de 2,500 ganaderos, más de 3 mil micro y pequeñas empresas y más de 100 empresas contratadas producen uniformes y zapatos con cerca de 47 mil empleos al año. También se ha avanzado en el aspecto digital: 2 mil escuelas cubiertas; 714 mil estudiantes favorecidos, 24 mil docentes capacitados y el montaje de una planta ensambladora de “lempitas”. Educación superior gratuita en la UES para estudiantes provenientes de escuelas públicas.

Juventud, mujer y adultos mayores

1116 jóvenes beneficiados con el programa Actívate; el programa Ciudad Mujer con 6 sedes ha beneficiado a 1.6 millones de usuarias; 60 mil mujeres se han formado; se han atendido 269 mil víctimas de violencia de género, también se han atendido a 25 mil usuarias en salud. En adultos mayores, se han solucionado más de 144 mil casos de vivienda y se han entregado 54 mil escrituras de propiedad.

Agricultura

La producción de maíz ha crecido en los gobiernos del FMLN respecto a cómo se encontró en el 2009, en el 31.4%, el frijol en más del 93%, el salario en más del 80%, más de 33 millones de árboles de café entregados

Infraestructura

Eliminación de 823 puntos vulnerables (cárcavas, muros de carretera, etc.); se construyeron 106 puentes, 2 redondeles, 286km de vías modernizadas, etc.

Los resultados electorales tienen preocupadas a amplias capas de la población ya que la derecha tendrá control de la Asamblea Legislativa: ¿privatizarán el agua? ¿Revertirán las leyes sobre la minería metálica? ¿Cuántos puntos aumentará el IVA? ¿En cuánto aumentará el transporte, la leche, el pan, etc.? ¿Cuántas personas serán despedidas de las instituciones de gobierno? Es una mentira que el Frente introdujo al gobierno a 40 mil de sus militantes y familiares: ¿acaso los 9 mil de EDUCO, los más 15 mil nuevos profesores, los más de 6 mil del personal de salud, las nuevas secretarías formadas por más de 6 mil técnicos, 3,500 administrativos, 2,500 de servicio, etc. son militantes del FMLN?

La única manera de enfrentar la política neoliberal de privatizaciones y ajuste fiscal, que incluye despidos de empleados, disminución de los programas sociales y la subida de precios, es la lucha organizada de todos los sectores afectados; el FMLN debe dedicar importantes esfuerzos en apoyar esta lucha para frenar la embestida neoliberal que se aproxima; es tarea de todos el organizarnos, resistir y parar las ambiciones de la ultraderecha.