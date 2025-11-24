Resultados de los cuartos de final del Apertura 2025

Compartir

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

El fin de semana se dieron los encuentros de ida de las series de cuartos de final, que irá depurando para que en la siguiente etapa se vaya perfilando lo que tendrá la oportunidad de ir por la corona.

Algunos de los equipos como el FAS, Águila, Alianza y Firpo, entre otros, ya fueron campeones del redondo nacional, otros como Cacahuatique y Municipal Limeño buscarán la primera corona.

Los resultados de los partidos de Ida son importantes, pero, no pueden garantizar el paso a la siguiente etapa hasta que se dé el partido de vuelta. Obviamente, el equipo ganador tiene una ligera ventaja, pero no es definitivo para garantizar el triunfo en el de vuelta, ni mucho que pasará a la siguiente etapa.

Estos fueron los resultados:

Águila y Metapán empataron a 0 goles, por lo que el partido se definirá en Metapán.

CD Platense cayó ante Luis Ángel Firpo 0 a 2, en Zacatecoluca, por lo que se le vuelve difícil, pero no imposible la remontada en Usulután el partido de vuelva. Es de recordar que Firpo ha sido el equipo más regular de la presente temporada, por lo que es favorito no solo del resultado en el de vuelta, sino que podría pelear la final.

Municipal Limeño y Alianza empataron a 0. El partido de vuelta será en San Salvador, es decir, en la casa de los elefantes, lo que supone alguna ventaja, pero nada está escrito todavía, incluso, a pesar de que el Alianza en partidos clave ha sido el ganador de las series en torneos pasados.

El FAS también se puso en ventaja al ganarle 3 a 2 al Cacahuatique, lo que no implica que no podría ver remontada, aunque en el de vuelta los de oriente tendrán que ir a buscar un mejor resultado al Quiteño.

