Empate Nacional-Peñarol, domingo se decide torneo uruguayo

Montevideo/Prensa Latina

La primera final del Torneo Uruguayo de fútbol resultó este domingo un clásico y empate entre Nacional y Peñarol, que no pudo aprovechar su condición de anfitrión.

Los dos grandes del fútbol de este país quedaron igualados 2-2, con dianas para Juan Cruz de los Santos y Gonzalo Carneiro para el tricolor, y de Matías Arezo y Leo Fernández para los carboneros.

El partido en el estadio Campeón del Siglo comenzó retrasado por problemas de seguridad en las tribunas. Unos 900 efectivos policiales participaron en el operativo de seguridad.

Los visitantes comenzaron dominando y anotaron sus dos dianas en el primer tiempo, con destaque para el nigeriano Ebere, con desbordes y asistencias.

Nacional ganaba 2-0 casi al finalizar la primera mitad, pero a los 49 minutos un tiro libre permitió a Arezo convertir el gol con el que los aurinegros se acercaron en el mercador a la hora de ir al vestuario.

El segundo tiempo fue otra historia con un Peñarol más agresivo, aunque Ebere seguía siendo la bujía de la ofensiva tricolor.

Leo Fernández puso el empate en pocos minutos por un error de la defensa alba y con ello cambiaba por completo la decoración de un encuentro que apuntaba a victoria para el Nacional.

Después fueron varios los tiros de esquina para el aurinegro, aunque el guardameta panameño “Manotas” Mejía se lució para atajar el bombardeo a su arco.

El próximo domingo se volverán a medir en partido final que, si fuera necesario, se decidirá en la tanda penal. Será en el estadio Parque Central, la casa del club Nacional.

