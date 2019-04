República Popular China llama a confiar en mercado azucarero 

Joaquín Salazar

Patricia Meza

@DiarioCoLatino

El modernismo no ha llegado a la zona, sin embargo, la fábrica Fujian Sugar Industry Company, ubicada en Zhangzhou, en la provincia de Fujian, al sur de China Popular, se dedica a refinar la azúcar importada de otras naciones.

En la bodega colocados uno tras otro los blancos sacos que contienen el azúcar refinada proveniente de El Salvador, que fue importada en 2018, con el establecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Popular China, demostrando que la importación es una realidad, y que tiene futuro.

La fábrica que tiene cuarenta años, antes refinaba azúcar producida en el país asiático. Pero hoy solamente importa. En el caso de El Salvador, hay una apertura para que el país Centroamericano exporte azúcar en bruto, ya que según Zhang Gang, vicepresidente de Fujian Sugar Industry, el producto salvadoreño es de buena calidad.

“El azúcar salvadoreña tiene buena calidad a un precio razonable, por lo que el año pasado se importaron 50 mil toneladas. Según los criterios de China, este rubro puede llegar a ser de primera clase”, afirmó.

Es destacar que la importación no tiene tinte político, sino que es regido por un mercado competitivo, donde el precio y la calidad juegan un papel importante. La compra de la azúcar cruda se llevó a cabo en el Puerto salvadoreño, según lo establecido por la bolsa de Nueva York, a un precio promedio de 310 dólares por tonelada. Para un total de $15 millones comprado por esta empresa.

Desde agosto pasado, solo en el 2018 se han importado 210 toneladas de azúcar, producto agrícola en que empresas chinas consideran de primer nivel y de alta calidad.

Esta empresa le compró a Taiwán 80 mil toneladas, pero esta tiene la capacidad de comprar 100 mil toneladas. En la provincia de Fujian, ya no se cultiva la caña de azúcar por lo que muchas empresas prefieren importar el producto en bruto, para refinarlo.

“Siempre y cuando tenga un precio razonable y de alta calidad”, es la única petición de los empresarios chinos para seguir importando azúcar.

“El azúcar refinado hecho con productos salvadoreños, según los criterios internacionales, puede llegar a ser de primera clase”, explicó Zhang Gang.

En cuanto al problema que existe en El Salvador, por el rompimiento de relaciones diplomáticas con Taiwán. por parte de la Asociación de Azucareros de El Salvador, el empresario chino resto importancia, ya que como productor siempre que tenga demanda y encuentren productos de calidad, lo compran y no tiene nada que ver la política.

Semanas atrás, la Asociación de Azucareros de El Salvador mostró su preocupación por la suspensión de relaciones diplomáticas con Taiwán, ya que se suspende el Tratado de Libre Comercio, y que podían importar azúcar sin el pago de aranceles. Además los azucareros salvadoreños, lamentaban ya no poder exportar a Taiwán.

“La compra y venta de azúcar es apegada a las normas de mercado. Es totalmente justo y sin romper las reglas de mercado. Así que vendiendo a otros y no a nosotros no se porque lo hacen, si nosotros ofrecemos un precio razonable, no tienen nada porqué preocuparse”, sostuvo, el empresario.

Y es que el mismo importador asume el pago de los impuestos por importación.

Para China Popular, el mercado mundial brinda oportunidades para todos. Sin embargo, advierten que al romper relaciones diplomáticas el gigante asiático ya no podría importar productos salvadoreños.