Relaciones con China Popular buscan potenciar el desarrollo y las inversiones

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

Las relaciones diplomáticas con China, establecidas a partir del lunes, buscan potenciar las inversiones y el desarrollo económico en el país, además de incrementar las exportaciones, manifestó el secretario de Comunicaciones de la Presidencia Roberto Lorenzana.

“Nuestro interés es desarrollar la economía, la atracción de inversiones. Es fundamentalmente un interés de apostarle al crecimiento con una relación con una de las economías más grandes del planeta… creo que vale la pena que El Salvador vea hacia ese país también, que tiene una enorme potencialidad y que nos puede dar a nosotros una gran oportunidad”, dijo Lorenzana.

El funcionario expresó que en la actualidad la balanza comercial entre China Popular y El Salvador asciende a casi 1,600 millones de dólares anuales, de los cuales aproximadamente 1,450 son importaciones chinas y 81 millones corresponden a exportaciones salvadoreñas hacia el gigante asiático.

Pero las exportaciones al mercado chino se han incrementado en años recientes y solo después que El Salvador levantó la reserva que el país tenía sobre la participación de China en la Organización Mundial de Comercio (OMC). La exportación de productos salvadoreños hacia esa nación apenas sumaba $6 millones en 2014, según el funcionario.

“A partir de la retirada de esa reserva también China desbloquea, levanta los aranceles que tenían una serie de productos salvadoreños… China es ya la segunda economía mundial en relación comercial con El Salvador después de los Estados Unidos, sin haber establecido relaciones diplomáticas”, destacó Lorenzana.

Para el funcionario, el establecimiento de relaciones con China y el rompimiento con Taiwán era una situación ineludible que se iba a producir en cualquier momento. “El país tenía que llegar a esta situación y se han llenado las condiciones para hacerlo, creo que El Salvador se va fortalecer desde el punto de vista económico. Esperamos nosotros que la relación comercial se desarrolle de manera más acelerada”, expresó.

Lorenzana dijo que la decisión se toma en este momento porque han venido madurando las condiciones para hacerlo. Entre estos aspectos se encuentra el alejamiento de China y Taiwán, luego que un partido independentista asumiera el poder en la isla y renunciara a la visión de que ambas eran una sola nación.

El Gobierno tiene la confianza en que más productos salvadoreños en volúmenes mayores podrán ser exportados hacia la República Popular de China para generar mayores ingresos al país. “China es un gran mercado, es la fábrica del mundo, que demanda muchos productos y eso, por supuesto, es una enorme oportunidad para nuestro país”, dijo.

Por otra parte, Lorenzana lamentó las advertencias de represalias hechas por funcionarios de Estados Unidos contra el país, luego del anuncio del rompimiento de relaciones diplomáticas con Taiwán. Tanto el senador republicano Marco Rubio, como la embajadora de EUA en El Salvador Jean Manes, advirtieron que la apertura de relaciones con China Popular podría tener repercusiones en la ayuda que la nación norteamericana otorga al país.

“Vamos a seguir trabajando en fortalecer las relaciones no solo diplomáticas, sino en todos los sentidos de la palabra, con el pueblo y el Gobierno de los Estados Unidos. Esto no representa ninguna amenaza para los Estados Unidos, nosotros no tenemos fronteras con Estados Unidos, quien tiene frontera con Estados Unidos es Canadá y México y estos países abrieron relaciones diplomáticas con China hace 40 años”, afirmó.

Además, el secretario de Comunicaciones negó rotundamente que el gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén haya solicitado a Taiwán dinero para la campaña de la elección presidencial de 2019 y tampoco se le estaba exigiendo financiamiento para el puerto de La Unión, como lo aseveró Joseph Wu, ministro de Asuntos Exteriores taiwanés.

Sí, reconoció el funcionario, hace dos años se le pidió a Taiwán que comprara letras del tesoro (LETES) para financiar el presupuesto del país, pero que funcionarios taiwaneses les dijeron que necesitaban la garantía soberana del BCIE para poder hacer una operación de ese tipo, por lo que no se pudo concretar.

“Es un poco decepcionante, yo sé que hay una especie de frustración en ellos, pero es un poco decepcionante que se actúe con tanta bajeza, realmente es impresionante porque es totalmente falso que el Gobierno de El Salvador haya pedido dinero para mantener las relaciones diplomáticas, eso dice mucho de la altura de un Gobierno”, señaló.

Por el contrario, dijo el secretario, fue el ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán quien vino hace un mes aproximadamente a ofrecer la compra de bonos para financiar el déficit fiscal del presupuesto del próximo año. “Eso es cierto y efectivamente nosotros consideramos que era importante la posibilidad de que haya países inversionistas que puedan invertir en bonos para financiar el déficit del próximo año, pero de eso a ponerlo como condición es totalmente falso”, aseguró en entrevista con canal 10.

El funcionario negó, además, que la decisión de establecer relaciones diplomáticas con China sea a cambio de la instalación de inversiones chinas en una zona de desarrollo en el oriente del país y de la activación del puerto de La Unión.

También rechazó Lorenzana las aseveraciones de que China busca tener presencia militar en Centroamérica y que el Gobierno de El Salvador se vaya prestar a ello. “Nosotros descartamos categóricamente cualquier cooperación de carácter militar, no estamos en esa lógica. Quienes mencionan que lo que está por detrás en estos intereses es una lógica militar, nosotros no tenemos absolutamente ningún interés en establecer relaciones militares”, insistió.

Con El Salvador ya suman 178 países que tienen relaciones diplomáticas con China, mientras que Taiwán reduce su apoyo a 17 naciones, entre estas Paraguay, Guatemala, Honduras, Haití y Nicaragua. “Es claro, es obvio, que el mundo tiene relaciones diplomáticas con China Popular, que forma parte de las Naciones Unidas”, afirmó Lorenzana.