Relacionan el vapeo con daños en los vasos sanguíneos

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Londres/Prensa Latina

El cigarrillo electrónico es considerado hoy por muchas personas una alternativa menos perjudicial que el tabaco, pero en realidad afecta de igual manera el rendimiento físico y al funcionamiento del sistema cardiovascular.

fuman cigarrillos tienen una funcionalidad reducida de los vasos sanguíneos, una menor eficiencia respiratoria y una menor capacidad de ejercicio en comparación con aquellos que nunca han fumado ni vapeado”.

Los investigadores de la Universidad Metropolitana de Manchester, Reino Unido, explicaron que ingenios electrónicos y el tabaquismo provocaron un empeoramiento de la capacidad de ejercicio, dificultad para respirar y fatiga intensa en las piernas en personas de mediana edad.

El vapeo puede provocar cambios perjudiciales en los vasos sanguíneos, en la eficiencia pulmonar durante el ejercicio y una reducción de aproximadamente el 15 por en la condición física en comparación con quienes nunca fumaron ni vapearon.

La capacidad de los pulmones para expulsar el dióxido de carbono disminuyó y el ácido láctico se acumuló más rápidamente en vapeadores y fumadores en todos los niveles de ejercicio antes de alcanzar su máximo.

Esto, señalaron los especialistas, provocó una mayor dificultad para respirar y molestias en las piernas en comparación con el grupo que nunca había realizado estas prácticas.

Las ecografías y los análisis de sangre realizados mostraron signos de inflamación en los vasos sanguíneos.

El equipo de investigaciones de la Universidad Metropolitana de Manchester planea ahora realizar una serie de estudios de resonancia magnética para comprender mejor los cambios en el corazón, los pulmones y los músculos esqueléticos asociados con el vapeo.

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