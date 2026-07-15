EEUU arrecia ataques en Irán y restablece bloqueo naval de Ormuz

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Washington/Prensa Latina

Estados Unidos intensificó sus ataques militares en el sur de Irán, y restableció el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, a contrapelo del memorándum de entendimiento entre las partes para desescalar el conflicto.

El Comando Central de EE. UU. (CENTCOM) confirmó la ejecución de la ofensiva aérea desde el domingo contra instalaciones en la provincia sureña de Bushehr, antes de anunciar el despliegue de sus fuerzas navales para interceptar embarcaciones en la estratégica vía marítima, por la cual transita aproximadamente una quinta parte del petróleo consumido a nivel mundial.

Asimismo, la medida se acompaña de la amenaza unilateral de imponer una tasa del 20 por ciento a los buques que intenten cruzar la zona, bajo el pretexto de «garantizar la seguridad» del tránsito.

Esta escalada marca un punto de no retorno en una confrontación que se inició el 28 de febrero de 2026, cuando Washington lanzó su primera ofensiva aérea bajo el argumento de contener las capacidades defensivas de Teherán.

A pesar de un frágil memorándum de entendimiento pactado en junio para desescalar la tensión, las maniobras militares, las sanciones unilaterales y las provocaciones no han cesado, culminando ahora en una abierta violación del derecho internacional marítimo y de los acuerdos pactados.

En ese contexto, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, advirtió que su país no aceptará ningún tipo de negociación impuesta bajo coerción, amenazas o bloqueo, mientras que el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC) anunció haber dirigido represalias militares contra decenas de objetivos e instalaciones vinculadas a Estados Unidos en la región.

La escalada bélica provocó un salto inmediato del 10 por ciento en los precios internacionales del crudo, generando alarma en los mercados globales y advertencias sobre el impacto asimétrico que el bloqueo tendrá sobre las economías de Asia, África y Europa, mucho antes que sobre la propia economía estadounidense.

Fuentes diplomáticas y analistas regionales señalaron que, lejos de la resolución rápida del conflicto vaticinada por la Casa Blanca, la resistencia de Teherán y la complejidad geopolítica del Golfo Pérsico apuntan hacia un escenario de confrontación prolongada, para lo cual Irán ya activa corredores logísticos alternativos para evadir el cerco.

Diversos actores políticos y países miembros del Movimiento de Países No Alineados condenaron enérgicamente las acciones de Washington, exigiendo el respeto irrestricto a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional marítimo.

Estas naciones advirtieron que la peligrosa militarización de las rutas comerciales globales por parte de Estados Unidos no solo amenaza la soberanía de los pueblos, sino que socava los esfuerzos multilaterales por la paz y la estabilidad en Oriente Medio.

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