Guardia Revolucionaria Islámica ataca instalaciones de la base aérea estadounidense en Jordania

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TEHERÁN/Tasnim

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica anunció que atacó con misiles balísticos instalaciones y posiciones clave que albergan fuerzas estadounidenses en una base aérea en Jordania, describiendo la operación como una represalia por los ataques estadounidenses contra Irán.

En un comunicado dirigido al pueblo de Jordania el martes, la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) afirmó que el ataque se llevó a cabo antes del amanecer durante la segunda oleada de la ‘Operación Nasr-2’ (Victoria-2).

La Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que sus fuerzas atacaron importantes instalaciones y posiciones utilizadas por el “ejército estadounidense asesino de niños” en una base aérea en territorio jordano que había sido utilizada para lanzar ataques contra Irán. Añadió que el ataque con misiles balísticos tenía como objetivo castigar a los estadounidenses por sus acciones.

El comunicado señalaba que el primer día de la guerra de agresión estadounidense-israelí contra Irán, el 28 de febrero, esas mismas bases se habían utilizado en un ataque que causó la muerte de 168 escolares iraníes y sus profesores en la ciudad de Minab, en el sur de Irán.

Dirigiéndose al pueblo jordano, la Guardia Revolucionaria Islámica subrayó que Irán no alberga hostilidad hacia Jordania y, por el contrario, tiene en alta estima al pueblo de este país árabe. Afirmó que los jordanos, más que ninguna otra nación, comprenden el sufrimiento del pueblo palestino y son conscientes de los crímenes del régimen sionista en Gaza, incluido el asesinato de 70.000 palestinos —entre ellos 20.000 niños— con la participación directa de Estados Unidos.

La Guardia Revolucionaria Islámica también afirmó que la demanda del pueblo jordano de que se retiren las bases militares estadounidenses de la región contribuiría significativamente a salvar al pueblo palestino y a restablecer la seguridad regional.

El comunicado concluía expresando el deseo de Irán de que Jordania prospere y recupere su dignidad.

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