Choque entre volqueta y camión deja dos personas atrapadas en Sonsonate

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Saúl Méndez

@DiarioCoLatino / Colaborador

En horas de la mañana de este martes 14 de julio se registró un accidente de tránsito entre una volqueta y un camión sobre la carretera hacia Acajutla, a la altura de la Central de Izalco, en el departamento de Sonsonate. El percance dejó como resultado a dos personas atrapadas en la cabina del camión.

De acuerdo con información preliminar, el conductor de la volqueta habría perdido el control del vehículo, impactando contra varios automotores antes de colisionar con el camión. Debido a la magnitud del choque, fue necesaria la intervención de los equipos de rescate para liberar a las dos personas que quedaron atrapadas.

En el lugar también se encontraba una cuadrilla de trabajadores del Ministerio de Obras Públicas (MOP), cuyos integrantes lograron reaccionar a tiempo y ponerse a salvo, evitando así una tragedia de mayores proporciones.

El Viceministerio de Transporte (VMT) informó que personal de la institución se desplazó al lugar para coordinar la atención de la emergencia y agilizar el restablecimiento de la circulación vehicular.

Asimismo, las autoridades indicaron que los equipos trabajaron en el retiro de los vehículos involucrados en la colisión para habilitar el paso en la zona.

Las autoridades también iniciaron las investigaciones para determinar las causas del siniestro y recomendaron a los automovilistas conducir con precaución.

Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI), hasta la fecha se han registrado 12,261 siniestros viales, que han dejado 8,452 personas lesionadas y 774 fallecidas.

Entre las principales causas de los accidentes de tránsito figuran la distracción al conducir, la invasión del carril, no guardar la distancia reglamentaria y el exceso de velocidad.

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