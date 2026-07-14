Colegio Médico reconoce la labor de los médicos

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

En el marco de la conmemoración de la Semana del Médico 2026, el Colegio Médico de El Salvador expresó su reconocimiento a todos los profesionales de la medicina, en la actividad se destacó el compromiso, vocación de servicio y su aporte fundamental de los médicos a la salud de la población salvadoreña.

Iván Solano, presidente del Colegio Médico señaló que la labor de los profesionales en la salud se realiza “en un contexto marcado por importantes desafíos para el sistema de salud”; a la vez, expresaron su preocupación ante la situación actual que atraviesa el gremio médico.

COLMEDES expresó su preocupación por el contexto actual en el que el gremio médico desarrolla su labor, “en medio de serias limitantes estructurales, entre ellas el desabastecimiento de medicamentos e insumos en hospitales y centros de salud de la red pública, la sobrecarga laboral del personal de salud y la vulneración de derechos fundamentales reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, destacó Solano en conferencia de prensa.

Además, a ello, se le suma los despidos injustificados, los cuales han incrementado de manera significativa en los últimos meses, afectando la estabilidad del personal de salud y la calidad de los servicios médicos brindados a los pacientes.

Ante este escenario, el Colegio Médico enfatizó la importancia de adoptar medidas concretas por parte de las autoridades para garantizar condiciones dignas para el ejercicio profesional, así como el adecuado funcionamiento del sistema de salud.

El Día del Médico Salvadoreño se celebra cada 14 de julio. Esta fecha fue establecida oficialmente por decreto legislativo en 1968 para conmemorar la fundación del Colegio Médico de El Salvador, ocurrida en esa misma fecha en el año 1943.

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