Afición celebra el pase a la final del Mundial 2026 desde la Plaza de España

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Saúl Martínez Corresponsal @DiarioCoLatino Con bufandas, banderas y la camisa de la selección española, centenares de andaluces se concentraron en la Plaza de España de Sevilla, para ver el encuentro de la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España.

En punto de las 21:00 horas, los sevillanos entonaron las notas de su himno nacional, levantando pancartas que expresan «Desde Sevilla todos con la roja», frente a la pantalla gigante que la Icónica SantaLucía Sevilla Fest ha colocado, a quienes también van a disfrutar del espectáculo musical que brindará Fatboy Slim.

Los andaluces reconocieron que ambas selecciones se enfrentan a un nuevo capítulo, estas son de las más longevas en el continente europeo, desde 1922.

Los aplausos se escucharon sobre el minuto 16 en el que también expresan «Vamos España».

La caída de Lamine Yamal sobre el minuto 19 causó la ovación dentro de la afición española. El momento llegó en el minuto 22 cuando España anotó su primer gol en tiro de penalti por parte de Mike Oyarzabal.

Globos de colores representativos a la bandera española pasaban de mano en mano entre los aficionados, mientras el árbitro salvadoreño, Iván Barton, alcanza su mejor participación en una Copa del Mundo.

La emoción llegó en el minuto 34, cuando uno de los tiros, salió de la zona de juego, el cual estuvo a punto de ser el segundo gol de España.

España- Francia (1-0), sobre el primer tiempo, lo que le ha dado la ventaja a España de llegar a la final. Con trompetas y timbales los aficionados han mostrado su emoción por el buen desempeño de su selección sobre el campo de juego en Dallas, Estados Unidos.

La Plaza de España, se ha vestido de color rojo, como señal de apoyo a sus jugadores nacionales.

La noche comenzó a caer sobre el territorio español y el silencio se apoderó sobre la afición que a las 22:00 horas se puso atento al segundo tiempo. Cerca de 18 pantallas gigantes han sido colocadas en distintos puntos de Sevilla para que la población vea en conjunto el encuentro internacional.

En el minuto 57 Pedro Porro le dio el segundo gol a España sobre Francia, momento que causó una euforia entre los asistentes, quienes a menos de un minuto volvió a emocionarse con un gol que metió Lamine Yamal, pero que fue anulado.

La afición le ha regalado una lluvia de aplausos a Mikel Oyarzabal, Fabián y Dani Olmo mientras abandon el campo juego, en minuto 77.

En el minuto 80:00 los aficionados sintieron ‘los pelos de punta’, cuando Francia estuvo cerca de apuntar un gol.

«Olé, olé, olé», comenzó a escucharse sobre la pista de la Plaza de España, cuando era evidente que España, se había agenciado su pase a la final del Mundial 2026, dieciséis años después.

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