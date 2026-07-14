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España elimina a la favorita Francia y se pone a un paso de la gloria

Redacción Nacionales 14 julio, 2026 Deportes, Portada Comentarios desactivados en España elimina a la favorita Francia y se pone a un paso de la gloria 275 Vistas

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

España es la primera finalista de la Copa del Mundo, luego de eliminar a una Francia que no pudo derribar la defensa española en busca del empate. ‘La Roja’ alcanzó su segunda final del Mundo, gracias a los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.

A los 20′, Lucas Digne cometió una falta sobre Lamine Yamal dentro del área. El árbitro salvadoreño, Iván Barton, no dudó en señalar el penal y, dos minutos después, Mikel Oyarzabal lo cambió por el 1-0 a favor de ‘La Roja’.

A los 59′, España volvió a golpear. Pedro Porro armó una pared con Dani Olmo, se acercó al área de Mike Maignan y definió para marcar el 2-0, que encaminó la clasificación de los españoles.

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