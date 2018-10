Relación con China ha dinamizado interés por zona oriental: Lorenzana

Mirna Jiménez

El secretario de Comunicaciones de la Presidencia Roberto Lorenzana mostró su satisfacción por el interés que está generando el proyecto de inversiones en el oriente del país, que promueve el Gobierno a través de la creación de una Zona Económica Especial (ZEE), y la licitación del puerto de La Unión.

Parte de este interés ha sido dinamizado por la apertura de relaciones diplomáticas de El Salvador con la República Popular China, que ha convertido a la zona oriental en el centro de atención no solo de la potencia asiática sino también de otros países.

Tras el rompimiento de El Salvador con Taiwán y el establecimiento de relaciones diplomáticas con China Popular, funcionarios de Estados Unidos cuestionaron la decisión y advirtieron que la nación asiática no promovía inversiones de calidad. Además, el gobierno estadounidense llamó a consultas a la embajadora Jean Manes y tras su regreso hizo un viaje a la zona oriental.

“Tenemos como convicción que de los aspectos negativos también hay que sacar provecho, de los aspectos conflictivos hay que ver cómo sacamos un mejor rumbo, y si esta tensión que generó la apertura de relaciones con China va generar el fomento de mayor inversión como lo vemos, porque ha venido la señora embajadora (de Estados Unidos) a anunciar que quieren invertir en la zona oriental del país, eso a nosotros nos alegra”, añadió el portavoz presidencial en entrevista con canal 10.

Según el funcionario, hasta la fecha ocho empresas internacionales han retirado las bases de competencia para administrar el puerto de La Unión, y entre estas se encuentra una de origen estadounidense. “Qué bien, ojalá que gane el mejor, el que tenga las mejores credenciales económicas para invertir en el oriente del país”, afirmó.

A esto se añade el interés de inversionistas en incursionar en la zona oriental y, a pesar de las protestas de Estados Unidos por el tema de China, Lorenzana consideró positivo que inversionistas estadounidenses también estén poniendo su atención en esa zona del país.

“Más bien a mí me alegra cuando oigo las declaraciones al regreso de esta delegación que se reunió para evaluar esta situación, cuando la señora embajadora Jean Manes viene e inmediatamente va al oriente del país con un inversionista que dice: queremos invertir en el oriente del país(…) quiere decir que el lanzamiento de nuestra propuesta de Zona Económica Especial está dando resultados, está generando cierta sensibilidad, está generando ciertas energías y cierto interés en poder invertir en la zona oriental del país”, señaló el vocero de la Presidencia.

Por eso, dijo el secretario de Comunicaciones, el Gobierno está trabajando en el esfuerzo de aprobación de la ley de ZEE, actualmente en la Asamblea Legislativa, y en la licitación del puerto de La Unión.

Lorenzana reconoció que la apertura de relaciones diplomáticas de El Salvador con la República Popular China tensó las relaciones con los Estados Unidos, pero consideró que el país tiene el legítimo derecho de ampliar las oportunidades de desarrollo y buscar, con ese objetivo, a la segunda potencia económica mundial.

Por otro lado, el portavoz de la Presidencia se refirió al programa económico del candidato presidencial del FMLN Hugo Martínez, el cual tiene aspectos complementarios a las zonas de desarrollo que ya impulsa el actual gobierno, sostuvo.

En tanto consideró poco real la promesa de crear 300,000 empleos, ofrecidos por el candidato presidencial de ARENA Carlos Calleja.

En el último gobierno del partido de derecha, encabezado por Antonio Saca, el país perdió alrededor de 30,000, debido a la crisis. En la actualidad, el país genera alrededor de 8 mil empleos fijos por año y la promesa de Calleja implicaría un crecimiento de casi un 600%, lo que “no es muy realista, pero ellos sabrán defender sus argumentaciones”, señaló.

Lorenzana también rechazó que la propuesta de ley para regular la emisión de mensajes de violencia en los medios de comunicación sea un intento de amordazar la libertad de expresión y aseguró que el único interés es el de evitar que los niños tengan acceso a ese tipo de material y evitar además la difusión de lenguaje violento contra las mujeres, teniendo en cuenta el alto nivel de feminicidios que sufre el país.

El vocero presidencial dijo que si los dueños de medios de comunicación insisten en que la ley atenta contra la libertad de expresión, se puede dejar a un lado esa normativa y llegar a acuerdos que impliquen el compromiso de que estos empresarios erradiquen de su oferta de entretenimiento, aquellas producciones que incluyen mensajes de violencia contra la niñez y las mujeres.

“Lo que necesitamos es que los niños no tengan acceso a la información pornográfica, es una violencia contra los niños, es necesario que la sociedad en general no esté viendo violencia contra las mujeres(…) en los instrumentos de comunicación existe violencia contra las mujeres y vemos los niveles de feminicidios que hay en el país(…) se han incrementando en el país en la medida que se contribuye a fomentar la violencia contra las mujeres, así también existe la promoción del crimen, la drogadicción y prostitución particularmente a las niñas. Y si no quieren ley, porque creen que es una amenaza, no importa ¿por qué no llegamos a un acuerdo?”, preguntó Lorenzana.