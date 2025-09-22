Reino Unido reconoce oficialmente al Estado palestino

Compartir

Londres/Prensa Latina

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció este domingo el reconocimiento oficial del Estado de Palestina, con una afirmación tajante: “el momento ha llegado”.

Reino Unido, tradicionalmente aliado cercano de Israel, marca con esta postura un giro significativo en su política exterior hacia Oriente Medio, motivado en parte por presiones internas y cambios estratégicos globales.

«En vista del creciente horror en Medio Oriente, estamos actuando para mantener viva la posibilidad de paz y una solución de dos estados», declaró Starmer en un video difundido mediante redes sociales.

Según precisó, la propuesta significa un Israel seguro y protegido al lado de un Estado palestino viable; y certificó que en este momento no tenemos ninguno.

Australia, Canadá y Portugal se sumaron a este reconocimiento, previo al inicio del debate de alto nivel del 80 período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, que comienza mañana en Nueva York, Estados Unidos.

Australia reconoce Estado palestino

El gobierno de Australia reconoció oficialmente al Estado palestino, como parte de un esfuerzo internacional coordinado para impulsar una solución de dos estados y defender la paz en el Medio Oriente.

Gobiernos como los del Reino Unido, Canadá y Portugal se sumaron a la iniciativa este domingo, previo al inicio del debate de alto nivel del 80 período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, que comienza mañana en Nueva York, Estados Unidos.

«Australia reconoce las aspiraciones legítimas y de larga data del pueblo de Palestina a tener un Estado propio», señaló el primer ministro, Anthony Albanese, mediante un comunicado.

De esta manera, el mandatario cumplió con lo anunciado por él desde el mes de agosto, cuando declaró que la paz sería solo provisional mientras israelíes y palestinos no cuenten con sus respectivos estados permanentes.

En las semanas recientes, el Gobierno australiano condenó distintos ataques israelíes contra civiles en la ciudad de Gaza, incluido una agresión a un hospital en el que fueron asesinados cinco periodistas y numerosos pobladores locales.

Además, criticó los planes anunciados de ocupar Gaza y los continuos rechazos a los llamamientos de alto el fuego de la mayoría de los países del mundo.

Según Albanese, la solución de dos Estados es la mejor esperanza de la humanidad para romper el ciclo de violencia en Oriente Medio y poner fin al conflicto, el sufrimiento y la hambruna en Gaza.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...