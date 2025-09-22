Nicaragua en solidaridad con Venezuela ante amenazas de EEUU

Managua/Prensa Latina

El Gobierno de Nicaragua transmitió su apoyo y solidaridad al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, frente a las amenazas de Estados Unidos en el mar Caribe, cuya presencia militar la calificó de “abominable e insultante”.

En una misiva enviada al mandatario bolivariano, el Ejecutivo nicaragüense ratificó que la unión con la nación sudamericana no se limita a discursos o comunicados, sino que representa un compromiso permanente e histórico.

«Nuestra unión es de siempre más allá, como decía nuestro inmortal Sandino, y eso quiere decir en todo momento, circunstancia, etapa o capítulo de nuestras legítimas y verdaderas batallas, defendiendo cada palmo de nuestras tierras benditas», subrayó el mensaje.

El texto destacó que los pueblos de Nicaragua y Venezuela comparten sueños y convicciones que beben de las enseñanzas de los grandes libertadores de la Patria Grande: Simón Bolívar, (José) Martí, (Augusto C. Sandino), Fidel Castro, el Che Guevara y (Hugo) Chávez.

«Nuestra causa es de justicia y amor, y desde esos ideales y valores que nos sostienen, inspiran, motivan y movilizan, vamos adelante, unidos, porque es unidos que vencemos y venceremos los ignominiosos atropellos imperiales», enfatizó.

El comunicado denunció la agresión de Washington en los territorios sagrados de la región y reclamó el cese del afán guerrerista y de dominación que caracteriza la política de la Casa Blanca hacia América Latina y el Caribe.

En su mensaje a Maduro, Nicaragua reconoció el liderazgo y la valentía del pueblo venezolano, a quienes calificó de fundamentales en la lucha común por la paz, la soberanía y la autodeterminación.

«Nicolás, compañero, hermano, Nicaragua, que está hecha de vigor, de gloria y para la libertad, siempre vibrará con el alma eterna de nuestros maestros, próceres y guías, con los estandartes de libertad, dignidad y fraternidad que sabremos honrar hasta el último aliento», concluyó el escrito firmado por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.

