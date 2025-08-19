Regresan condiciones normales del período lluvioso

Compartir

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El director general de Protección Civil, Luis Amaya, indicó que en el país han regresado las condiciones normales del período lluvioso, donde cada tres o cuatro días, se tiene el paso de una onda tropical.

Amaya dijo que agosto, septiembre y octubre serán los meses más copiosos, aunque se está en condiciones neutras habrá mucha lluvia, no se descarta en los próximos meses el paso de ondas tropicales y la formación de algunas vaguadas.

“La variabilidad climática está dejando eventos extremos en el país, como la tormenta del pasado viernes, uno de los aspectos que van a ser muy frecuentes, no solo en El Salvador, sino en todo el planeta, es este tipo de fenómenos hidrometeorológicos extremos”, agregó.

Según el funcionario, en la comunidad Tutunichapa 1, debido al cúmulo de basura y la cantidad de lluvia del pasado viernes, el río inundó la zona, afectando varias viviendas, 25 familias fueron evacuadas a albergues.

El subdirector de Protección Civil, Fermín Pérez, por su parte, consideró necesario que la población contribuya desechando la basura en contenedores y no en las calles, para evitar inundaciones, estos hábitos culturales están generando problemas muy significativos.

“Hemos hecho trabajos de limpieza en ríos y drenajes y es increíble la cantidad de basura y desechos que hemos sacado, hay que cambiar ese comportamiento de la manera en que se bota la basura. El Área Metropolitana de San Salvador se ve en graves dificultades por la obstrucción de los drenajes”, aseguró.

Debido a las últimas lluvias se contabilizan al menos 39 árboles caídos, 12 derrumbes, 22 vías obstruidas, 6 muros perimetrales con daños, 108 viviendas anegadas, 16 viviendas con daños menores y 2 viviendas con daños mayores.

Pérez sostuvo que de 189 albergues hay seis activos en donde se encuentran 92 personas, correspondientes a 28 familias, de ellos, 68 adultos y 24 menores, estos espacios se han habilitado en San Bartolo, exIRA, en San Martín; comunidades La Mascota, Istmania y Tutunichapa.

Destacó que además de la limpieza de ríos y quebradas Protección Civil visita zonas donde hay vallas publicitarias, para verificar su seguridad, también hace un trabajo de preparación con las comunidades, municipal y departamental, en función de cada territorio.

Pronóstico

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que, en la madrugada de este martes, el cielo estará nublado, con lluvias en la zona centro, oriente y en la costa. Por la mañana se esperan lluvias puntuales en la cordillera volcánica.

“Por la tarde el cielo continúa nublado y se esperan lluvias y tormentas en la cordillera volcánica y la franja montañosa norte con énfasis en los departamentos de la zona oriental; por la noche, lluvias y tormentas dispersas de moderadas a fuertes en la zona central y oriental del país, con énfasis en los departamentos de La Unión, Morazán y San Miguel”, señaló.

Estas condiciones se deben a la influencia de una vaguada y que la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) continúa activa frente a las costas Centroamericanas.

