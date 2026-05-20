Reforma permitirá a FONAVIPO legalizar terrenos para más de 170 familias

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial avaló reformar la Ley Especial para la Legalización de Calles y tramos en desuso, con el fin de transferir mediante FONAVIPO los terrenos en donde habitan familias de escasos recursos de la Comunidad 2 de Noviembre, distrito Italia, Tonacatepeque, San Salvador Este.

Según se dijo en la instancia legislativa, serán más de 170 familias las que resultarán beneficiadas de ser aprobado el dictamen en la próxima sesión plenaria. Con ello, los habitantes de la comunidad podrán legalizar sus tierras y contarán con sus títulos de propiedad.

La reforma permite que FONAVIPO inicie con el proceso de transferencia de títulos de propiedad a los habitantes que han permanecido hasta por 40 años sin escrituras.

Según información expuesta por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, mocionante de la iniciativa, un informe técnico del Ministerio de Obras Públicas (MOP) concluyó que el tramo de calle donde se ubica dicha comunidad ya no tiene uso vial y es apto para viviendas, por lo que puede desafectarse; es decir, convertirse en un bien patrimonial.

La Comunidad 2 de Noviembre fue fundada entre los años 2000 y 2001, ha permanecido por más de 25 años en condiciones de vulnerabilidad e incertidumbre jurídica debido a la falta de legalización de los terrenos donde residen sus habitantes.

“La comunidad estuvo desamparada. Entre el 2000 al 2001, llegamos a esas tierras y todos somos de escasos recursos económicos. Hoy, estamos viendo que las cosas van a mejorar para nuestras vidas”, comentó en la comisión la presidenta de la directiva de la Comunidad, Marielos Elizabeth Cruz.

A la instancia legislativa también se hicieron presentes habitantes de la Comunidad.

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