Reforma de pensiones: mejor opción

César Ramírez

@caralvasalvador

Norma Guevara diputada y jefa de fracción del FMLN en Asamblea Legislativa afirmó hace unos días, que la propuesta del FMLN es la más conveniente a las otras dos, agregando: “sin dejar la privatización…” y continuó: “condición que no es agradable para el FMLN porque preferimos un sistema mixto, pero es una salida para no sacrificar el pago de las pensiones mientras la sociedad no está preparada para un cambio más de fondo como sí lo está haciendo quien sirvió de modelo como es Chile…”

Hemos comentado en artículos anteriores el tema de las pensiones, el núcleo de la discusión son las ganancias que obtienen los propietarios-administradores de las AFP y el daño a los trabajadores.

En el entramado político de nuestra nación se perfila un escenario de quiebra económica, con el objetivo de obstruir el financiamiento que ayude al Estado de la herencia negativa del endeudamiento de la administración de los veinte años de ARENA, es una crisis artificial, puesto que esta negación a empréstitos internacionales, junto a las resoluciones de la Sala Constitucional bloquean el presupuesto de la nación, unido a evitar los recursos para la seguridad nacional, donaciones para carreteras, hospitales, etc., son en esencia iniciativas para dañar al pueblo trabajador, los empleados públicos, policías, soldados, maestros, ellos son los castigados por maniobras orientadas a provocar la “ingobernabilidad”.

La llamada polarización política por ideología me parece una afirmación del pasado, ahora observamos el uso de “grupos violentos irregulares” calificados nacional e internacionalmente como terroristas, para lograr los fines propuestos de la extrema derecha, así un panorama de incertidumbre se precipita hacia una situación prevista por la Constitución de la República. En el horizonte veintitrés miembros de la Policía Nacional Civil, han sido asesinados por miembros de las organizaciones terroristas ¿cómo tratan en Estados Unidos a los terroristas? ¿Qué personajes espurios realizan apología del mal a favor de los terroristas?

En otros artículos hemos descrito la crisis de 1931 con el impago gubernamental y sus consecuencias, un factor a tomar muy en cuenta, no fue provocado por una circunstancia “política” sino un desastre económico como la crisis de los años veinte y el cambio del patrón “oro” internacional, no obstante las actuales aristas de nuestra realidad en el año 2017 podrían desembocar en un abismo incontrolable de la economía dolarizada, nadie garantiza que no se saldrá de control, desafortunadamente en ocasiones las decisiones gubernamentales son respuestas obligadas, en otras improvisaciones e incluso provocadas por mentes codiciosas de poder y dinero.

Vivimos en crisis permanente por los siguientes factores: Reforma a las pensiones, la dolarización, no aprobación del presupuesto nacional, grupos terroristas, seguridad nacional, ausencia de reformas constitucionales… debido a personajes de extrema derecha que parecen conjurados para cumplir las órdenes de poderosos intereses económicos.

Las pensiones dividen a nuestra sociedad en dos opciones: a favor de los millonarios administradores o la solidaridad de los trabajadores y su legítimo ahorro… puesto que se negocia el futuro de las próximas décadas, los trabajadores se merecen una pensión digna que en este caso solo el Estado garantiza.

www.cesaramirezcaralva.com