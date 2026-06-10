Rechazan postura de la CSA por avalar salida de El Salvador de la Lista Corta

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Organizaciones sindicales rechazan las declaraciones de la Confederación Sindical de las Américas (CSA), ya que habrían felicitado al Ministerio de Trabajo de El Salvador por su salida de la Lista Corta y reconocer los supuestos avances en materia de diálogo social y derechos laborales.

Es de recordar que la semana pasada se informó que El Salvador salió de la Lista Corta de la OIT, a pesar de que en el país que se violentan los derechos laborales, según lo denuncian los mismos sindicatos independientes. En ese marco, representantes de CSA habrían felicitado al Ministerio de Trabajo por lograr ese objetivo.

Fue el ministro de Trabajo, Rolando Castro, quien informó que la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de las Américas (CSA) felicitaron a El Salvador por su salida de las listas de observación de la OIT.

Según explicó Castro, durante una reunión sostenida en Ginebra, los dirigentes sindicales resaltaron los avances alcanzados por el país y la comunicación que se mantuvo durante todo el proceso. Asimismo, reconocieron los esfuerzos para fortalecer el diálogo social y el cumplimiento de los estándares laborales internacionales.

“Estas declaraciones, de ser ciertas, constituyen una grave afrenta y una burla para miles de trabajadores salvadoreños que durante los últimos años han sufrido despidos antisindicales, persecución política, negación de derechos colectivos, destrucción de organizaciones sindicales, criminalización de la protesta social y cierre progresivo de los espacios democráticos”.

Las organizaciones enfatizaron que es preocupante que “una organización regional (CSA) nacida para defender los intereses de la clase trabajadora termine avalando, legitimando o presentando como exitoso un estilo de gobernar que oculta y ha significado la reducción sistemática de las libertades sindicales y democráticas”.

De hecho, las organizaciones explicaron que la realidad que vive la clase trabajadora “no puede ocultarse detrás de fotografías oficiales, reuniones diplomáticas o comunicados gubernamentales”. Señalaron que el Gobierno salvadoreño no puede desaparecer las más de 40 mil denuncias de despidos ejecutados en el sector público.

El Gobierno “no puede desaparecer los centenares de dirigentes sindicales despedidos o perseguidos por ejercer su derecho a la organización. No desaparecen los sindicatos que han sido obstaculizados o impedidos de funcionar con normalidad. No desaparecen las denuncias presentadas ante los órganos de control de la OIT. No desaparece el miedo que hoy enfrentan y que silenciosamente mantiene a miles de trabajadores y trabajadoras alejados de la organización sindical, la denuncia pública y la defensa de sus derechos”.

Las organizaciones firmantes denunciaron que, de ser cierta la posición asumida por dirigentes de la CSA, “representa un grave error político y sindical que desconoce la realidad denunciada por amplios sectores del movimiento sindical salvadoreño”; además, se corre el riesgo “de convertirse en una herramienta de legitimación internacional” para un gobierno señalado reiteradamente por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y que, además, “aún tiene sendas recomendaciones derivadas de quejas y casos internacionales que continúan incumplidas”.

La Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT), la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS), el Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT), el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) y el Colectivo Sindicalistas en el Exilio fueron las organizaciones que firmaron un comunicado conjunto para denunciar dichas declaraciones.

Estas organizaciones exigieron a las organizaciones sindicales salvadoreñas afiliadas o vinculadas a la CSA que hagan pública su posición frente a estas declaraciones. “La Confederación General de Sindicatos (CGS), la Confederación Unitaria de Trabajadores Salvadoreños (CUTS), la Confederación Sindical de Trabajadores Salvadoreños (CSTS), la Central Autónoma de Trabajadores Salvadoreños (CATS) y cualquier otra organización salvadoreña integrada en las estructuras de representación de la CSA tienen la responsabilidad política y moral de informar a la clase trabajadora si respaldan o no el reconocimiento otorgado al gobierno salvadoreño”.

Las organizaciones señalan que la clase trabajadora tiene el derecho a conocer si existe plena libertad sindical en El Salvador, si han cesado las prácticas antisindicales y si existe un verdadero diálogo social con las organizaciones independientes.

“El silencio frente a estas preguntas solo contribuiría a profundizar la distancia entre las dirigencias sindicales y las necesidades reales de la clase trabajadora”, puntualizaron las organizaciones.

Además, enfatizaron que la independencia de la clase trabajadora “constituye uno de los principios fundamentales del sindicalismo” y que “ninguna organización sindical puede colocarse por encima de los intereses de los trabajadores ni actuar como instrumento de legitimación de gobiernos que restringen derechos fundamentales”.

Las organizaciones reafirmaron que la lucha por la libertad sindical, la negociación colectiva, el derecho de organización y las libertades democráticas “continúa vigente en El Salvador y que ninguna declaración diplomática podrá borrar la realidad que enfrentan diariamente miles de trabajadores”.

En ese sentido, hicieron un llamado a las bases sindicales afiliadas a la CSA en toda América Latina a exigir transparencia, rendición de cuentas y coherencia con los principios históricos del movimiento obrero internacional.

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