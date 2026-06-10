Delegación de la Caravana Mesoamericana participa en el “Campamento Climático de Bonn” 

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino/MILPA

BONN, ALEMANIA.- En el marco de la Pre-COP31, organizaciones de base comunitaria, colectivos y activistas ambientales, en los que se encuentra MILPA de El Salvador, desarrollarán del 8 al 18 de junio el “Campamento Climático en Bonn”, Alemania, para discutir sobre las problemáticas ambientales y articular esfuerzos a escala global entorno al Derecho Humano a un Ambiente Sano y a la protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos Ambientales.

Ángel Sulúb, coordinador de la Red Permanecer en la Tierra, de la que forma parte la organización Milpa de El Salvador, e Integramos la Caravana Mesoamericana de Pueblos en Resistencia por el Clima y la Vida en Europa, al referirse a su presencia en Europa expresó: “Recientemente estuvimos en Estrasburgo, Francia, participando en una agenda paralela al primer foro europeo de defensores y defensoras de derechos humanos ambientales, sosteniendo importantes reuniones con mecanismos internacionales que (0:33) contribuyen a los procesos organizativos de nuestros pueblos”.

“Ahora mismo nos encontramos en Bonn, Alemania, en donde se realiza la sesión preparatoria de la COP 31 de cambio climático, que se realizará en Turquía, en noviembre próximo, en un campamento climático paralelo a estas sesiones oficiales”, añadió Salub.

“Desde este campamento estamos denunciando cómo las organizaciones corporativas internacionales y los gobiernos realmente están en una total inacción frente a la crisis climática, y continúan acelerándose los procesos extractivistas de las corporaciones en nuestros territorios”, añdió.

La delegación de MILPA, encabezada por Ángel Flores, sostiene que no puede haber una agenda climática, una justicia climática, si no hay justicia social, si no hay una justicia con base en los derechos humanos.

Por lo anterior, las organizaciones que formaman parte de la caravana exigieron que se detengan los proyectos extractivistas que están (1:38) despojando a los territorios y que están instaurando situaciones de violencia, de criminalidad en los pueblos.

“Levantamos la voz por Mesoamérica, levantamos la voz por nuestros pueblos originarios, levantamos la voz por una verdadera justicia climática y justicia ambiental y social que venga desde abajo, desde los pueblos, porque sabemos que las soluciones no vendrán desde los foros internacionales, no vendrán desde los estados ni desde las corporaciones, sino saldrán únicamente desde la organización y el fortalecimiento de los procesos autónomos de nuestros pueblos”, agregó Sulúb.

Los de la Caravana Mesoamericana, informaron que han tenido reuniones con relatoras de derechos humanos de las Naciones Unidas, con Amnistía Internacional, con su representante Anne Harrison, de Londres, quien escuchó todas las demandas de los pueblos mesoamericanos que hoy comparte todas las denuncias y todas las realidades que está viviendo tanto en El Salvador como el resto de Mesoamérica.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...