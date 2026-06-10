Diputados avalan ratificación del Tratado de Riad 

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno emitió dictamen para ratificar el Tratado de Riad sobre Derecho de los Diseños (DLT), el cual, según se explicó, tiene como fin desarrollar un sistema de propiedad intelectual internacional “equilibrado, accesible y que recompense” la creatividad, estimule la innovación y contribuya al desarrollo económico.

El Tratado de Riad sobre el Derecho de los Diseños fue firmado por El Salvador el 31 de octubre de 2025 en la sede de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. El decreto enviado por Cancillería señala que dicho instrumento internacional fue creado en la sede de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), ubicada en la ciudad de Ginebra, Suiza.

El Salvador pasó a formar parte de los 29 países que integran dicho instrumento internacional, por lo que se suma a Costa Rica, Paraguay, Reino Unido, Suiza, Uruguay, entre otros.

De acuerdo a lo expuesto en la instancia legislativa, el Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer que el año pasado el país también se suscribió al Reglamento del Tratado de Riad sobre el Derecho de los Diseños y la Resolución de la Conferencia Diplomática Suplementaria al Tratado de Riad sobre el Derecho de los Diseños y su Reglamento.

Ambos instrumentos internacionales fueron adoptados por los Estados miembros de la OMPI en Riad, capital y ciudad más poblada de Arabia Saudita, el 22 de noviembre de 2024.

Antes de la adopción del tratado, la única forma de proteger un diseño era seguir los trámites de registro existentes en cada país, cuyos requisitos y procedimientos eran distintos y, en algunos casos, complejos; lo cual dificulta que los diseñadores pudieran resguardar sus derechos.

Según lo establecido en el tratado, este beneficia a diseñadores, emprendedores y creadores independientes. También a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a instituciones del sector creativo e industrial, que basan su competitividad en el diseño.

Los parlamentarios recibieron al director ejecutivo del Centro Nacional de Registro (CNR), Camilo Trigueros, y al director de Registro de la Propiedad Intelectual, Salvador Lizama, para obtener más información referente al tratado en cuestión. Con este tratado, se favorece a las oficinas nacionales de propiedad intelectual, al armonizar y simplificar sus procedimientos de estándares internacionales.

Además, contribuye a la economía en general, al promover la innovación, la inversión y el desarrollo productivo.

Según los representantes del CNR, la institución vela por cinco grandes unidades misionales: Registro de Comercio (en donde se inscriben las sociedades), Registro de Garantías Mobiliarias, Propiedad Raíz e Hipotecas, Instituto Demográfico Nacional y el Instituto Salvadoreño de la Propiedad Intelectual. Este último es el que se relaciona con el tratado que se busca ratificar en la próxima sesión plenaria.

“Todos los países se ponen de acuerdo con la protección de la propiedad intelectual por medio de un texto y esta clase de tratados busca homogeneizar los requisitos y las formas que se van a tener”, dijo Trigueros.

El director del CNR recordó que esta confirmación del tratado no será el primer respaldo que los diputados le dan a la institución, pues el 17 de febrero de 2025 entró en vigencia la Ley Propiedad Intelectual, tras haber sido aprobada por el pleno.

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