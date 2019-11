Recesión internacional podría golpear al país si no se toman medidas

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

Economistas debatieron sobre los posibles efectos que pudiera tener en el país el bajo crecimiento de la economía mundial, afectada especialmente por la guerra comercial entre China y los Estados Unidos.

Para el economista Rafael Góchez, el panorama económico internacional no se pinta de colores, y prevé que la recesión, que ya están experimentando algunos países puede incidir negativamente en el crecimiento de El Salvador y generar situaciones complicadas. No obstante, aclaró que los Estados Unidos todavía no se han declarado en crisis.

“El panorama a nivel internacional es bien difícil, hay ciertas nubes que amenazan con cierta recesión”, afirmó Góchez en el programa Entrevista de canal 33, donde mencionó que países como Reino Unido, Italia y Alemania ya tienen esa condición e incluso China crecerá, pero a una tasa menor que en otros años.

No obstante, hay un escenario donde el 90 % de los países del mundo no están creciendo. La recesión se genera cuando no crece la economía durante dos trimestres continuos. Por ejemplo, México informó que la economía no creció en un trimestre, pero luego lo hizo en un 0.1 %, pero lógicamente está difícil, según Góchez.

De acuerdo con la CEPAL, la proyección económica de Centroamérica está un poco mejor que el resto de Latinoamérica, sin embargo, el economista no cree que El Salvador llegue al 2.5 % de crecimiento en 2020, como lo plantean algunos sectores y el Gobierno.

Según Góchez, la variable más importante es la inversión extranjera, que no supera el 17 % del Producto Interno Bruto (PIB), y habría que preguntarse en qué condiciones puede agarrar al país una recesión y prepararse de una mejor manera.

“Hay que aprovechar que el país tiene cierta estabilidad”, comparado con otras naciones que enfrentan explosiones sociales, afirmó.

La desaceleración internacional podría incidir también en que sería más difícil migrar y en un mediano plazo las remesas podrían bajar, en consecuencia, la demanda de trabajo en el país se incrementaría, advirtió Gochez.

El economista, quien aseguró que el modelo de desarrollo de país a colapsado, considera que tomando en cuenta esta realidad el Gobierno debe priorizar gastos en los años venideros. No obstante, hasta ahora el Ejecutivo no ha presentado ningún plan e incluso el plan de gastos para 2020, presentado a la Asamblea Legislativa, se aleja de la Ley de Responsabilidad Fiscal, afirmó.

“El manejo de las finanzas públicas se aleja de la Ley de Responsabilidad Fiscal y al alejarse de los parámetros, el riesgo país se puede ver afectado”, expuso. La Ley de Responsabilidad fiscal se hizo para un manejo correcto y una administración eficiente de los fondos públicos. En tanto, el vicepresidente del Banco Central de Reserva, Otto Rodríguez dijo que todo el gabinete económico se está preparando para que, a pesar de las complicadas condiciones económicas internacionales se pueda traer la inversión, para mejorar la conectividad y otras necesidades de mediano plazo.

Aseguró que la crisis del 2008 fue menos predecible que la que se avecina, y que todos los países han aprendido y están mejor preparados pare enfrentarla. En tanto, el Gobierno tiene entre sus grandes temas reducir el sector informal con la facilidad de créditos para la microempresa y créditos tradicionales.

Mauricio Magaña, director de Moc Harvard Faculty UNICAES quien estuvo también en el mencionado espacio televisivo, dijo que en El Salvador hay cosas que no se han sabido aprovechar, como por ejemplo la estabilidad y el hecho que existen 1,5 celulares por persona, y recomendó apostarle a la capacidades tecnológicas.