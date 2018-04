“Queroseno”, la defensa y el alivio del joven Cal

Compartir ! tweet





Queroseno es una obra escrita en prosa que retrata el acontecer de la juventud anglosajona enfocándose en un adolescente del bachillerato (preparatoria o high school) llamado Cal, quien sufre de un trastorno psiquiátrico, lo cual desconoce él, así como sus amigos y familiares.

El ambiente espacio –geográfico- se da en una escuela preparatoria de Londres, Inglaterra, lugar en el que Cal experimenta como todo adolescente los conflictos y cambios de la edad, tanto positivos como negativos (que no distan mucho de los jóvenes de Latinoamérica o de cualquier parte del mundo, pero con sus variantes culturales), actitudes que esconden un grave problema mental que de no ser por algunos sucesos que lo impactan emocionalmente no sale a la luz, trayendo graves problemas no solo a las personas cercanas a él, sino a toda una comunidad.

El conflicto de la obra se centra, no precisamente por un fracaso escolar de Cal sino por haber obtenido el primer lugar en la clase de arte en una exposición de pintura, lo que provocó en una de las rivales y compañeras del curso mucho desagrado, que la llevó a planificar junto con otros jóvenes una venganza, el resultado para Cal fue salir profundamente herido. Abby (segundo lugar en clase de arte, nueva en la escuela) Emma y Rob (con quien tuvo Cal un incidente un día en la escuela) se burlan y humillan a Cal, dándole un golpe bajo en cuanto a sentimientos y gustos personales involucrando a Abby, quien termina enamorándose y prometiéndole ayudarlo con su problema, pero todo esto después de reconocer el trastorno mental de Cal, en un primer momento detectado por un investigador policial, después por los demás personajes justo en el momento en que Cal pretendía destruir la escuela con el fuego provocado con queroseno; el fuego para el joven perturbado simbolizaba un arma y defensa ante una sociedad que lo vio sufrir. En algunos capítulos se describe cómo sentía gusto y placer al ver el fuego.

Cal es un pirómano. La etimología de piromanía viene del griego “piros” que significa “fuego” y “manía”, “locura”. Es, por lo tanto, un trastorno de control de impulsos relacionados con la atracción al fuego y provocación de incendios, con lo que el piromaniaco siente placer y a la vez un gran alivio. Según el manual DSM-V, no se debe confundir a personas que padecen ese mal con otras que incendian estructuras como método de defensa, contrataque, venganza personal o maldad, esta es una enfermedad no un acto estratégico-deliberado. Es un problema de salud mental que debe ser tratado con especialistas y mucho apoyo familiar.

El autor de este libro es el inglés Chris Wooding, nació en Londres en 1977, escribe desde la edad de 19 años, ha publicado 16 novelas traducidas a más de 25 idiomas, ha sido nominado y, en algunos certámenes ha sido ganador de los primeros lugares.