Quema de pólvora deja más de 30 lesionados en Chinameca

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Saúl Méndez

Colaborador

Más de 30 personas resultaron afectadas luego de que la manipulación de pólvora se saliera de control durante un evento realizado frente a La Pérgola, en el distrito de Chinameca, departamento de San Miguel, informó la Cruz Roja Salvadoreña Seccional Chinameca.

La institución detalló que desplegó unidades de emergencia, equipo especializado de rescate, extintores y personal técnico en atención prehospitalaria para brindar cobertura preventiva a la actividad. Sin embargo, durante el desarrollo del evento se produjo una emergencia de gran magnitud que requirió la intervención inmediata de los cuerpos de socorro.

Como parte de la respuesta, los equipos de Cruz Roja participaron en las labores de contención y extinción del material pirotécnico que permanecía activo, además de brindar atención a las personas lesionadas.

La institución coordinó y ejecutó el traslado de 15 pacientes hacia el Hospital Nacional de Nueva Guadalupe para que recibieran atención médica especializada. Otros cinco pacientes fueron atendidos en la base de Cruz Roja por presentar quemaduras de primero, segundo y tercer grado, así como heridas cortantes ocasionadas durante el incidente.

Cruz Roja Salvadoreña reiteró su compromiso con la protección, la salud y la seguridad de la población. Y destacó la rápida respuesta de su personal ante la emergencia.

Atienden a hombre atropellado en Chinameca

En otro hecho, la Cruz Roja Salvadoreña Seccional Chinameca informó sobre la atención de un hombre que fue atropellado por un vehículo sobre la avenida Daniel Funes.

Al llegar al lugar, los socorristas realizaron una evaluación inicial para descartar hemorragias activas y efectuaron una valoración física para detectar posibles fracturas. Tras la revisión, se descartaron lesiones óseas evidentes, aunque el paciente presentaba un trauma en la región lumbar y costal.

El lesionado fue estabilizado en la escena y posteriormente trasladado, bajo monitoreo, al Hospital Nacional de Nueva Guadalupe para una evaluación médica especializada.

La institución hizo un llamado a conductores y peatones a mantener la prudencia en las vías para prevenir accidentes de tránsito.

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