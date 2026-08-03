Hombre reportado como desaparecido fue encontrado sin vida en Morazán Sur

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Saúl Méndez

Colaborador

Pastor Medrano, originario del cantón Cacahuatalejo, distrito de San Francisco Gotera, Morazán Sur, fue encontrado sin vida la madrugada de este domingo en un potrero del cantón Loma Larga, distrito de El Divisadero, luego de haber sido reportado como desaparecido.

De acuerdo con la información disponible, Medrano salió de su vivienda el viernes 31 de julio al mediodía para negociar un ganado. Se desplazaba en un vehículo Jeep color negro, placas P-91-775, y desde ese momento sus familiares perdieron comunicación con él.

Ante la desaparición, familiares y amigos solicitaron apoyo a través de redes sociales para localizarlo, mientras las labores de búsqueda continuaban en la zona.

La noche del sábado, el vehículo de Medrano fue localizado abandonado en el cantón Loma Larga, distrito de El Divisadero. Horas más tarde, durante las primeras horas de este domingo, su cuerpo fue encontrado a varios metros del automotor, en una zona de potrero, con aparentes signos de violencia.

Tras conocerse el hallazgo, familiares y amigos expresaron su consternación por el fallecimiento.

Una iglesia evangélica de la zona confirmó la muerte mediante una esquela, en la que lamentó el deceso de quien era conocido como el «hermano» Pastor Medrano, y expresó sus condolencias a sus familiares.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado información oficial sobre las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo ni sobre la causa de la muerte. La investigación continúa para esclarecer el caso.

Es de recordar, que El Salvador, según la narrativa del gobierno, “es el país más seguro del mundo”.

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