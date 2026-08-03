Ministerio de Educación deja sin efecto los nuevos lineamientos para los desfiles cívicos de 2026

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Saúl Méndez

Colaborador

El Ministerio de Educación, Ciencias y Tecnología (Mineducyt) informó este domingo 2 de agosto que dejó sin efecto las disposiciones emitidas para la organización de los Desfiles Cívicos Estudiantiles 2026, las cuales regulaban aspectos como la vestimenta de las delegaciones, las coreografías de las cachiporristas, el repertorio musical de las bandas de paz y otros lineamientos para el desarrollo de las actividades.

La decisión fue comunicada mediante un memorándum dirigido a estudiantes, docentes, directores, personal técnico-administrativo, padres de familia y demás integrantes de la comunidad educativa, en el que se establece que todas las disposiciones relacionadas con la realización del Desfile Cívico Estudiantil 2026, con motivo del 205.º aniversario de la Independencia de El Salvador, quedan sin efecto a partir de la emisión del documento.

«Informamos a la comunidad educativa que todas las disposiciones que circularon para la organización de los Desfiles Cívicos Estudiantiles 2026 quedan sin efecto. Por lo tanto, los actos y desfiles cívicos programados para el mes de septiembre se desarrollarán de manera tradicional como en años anteriores. La medida aplica para todos los centros educativos públicos y privados a nivel nacional», indicó el Ministerio.

El pronunciamiento se produce días después de que se conociera un documento con nuevas disposiciones para los centros educativos interesados en participar en los desfiles del próximo 15 de septiembre. Dicho reglamento introducía cambios que iban desde el proceso de inscripción de las bandas de paz hasta normas sobre vestuario, repertorio musical, disciplina y seguridad durante la actividad.

Entre los requisitos establecidos figuraba la obligación de que las bandas de paz presentaran un proyecto con información sobre la delegación, incluyendo el número de integrantes, el repertorio musical, los uniformes que utilizarían los estudiantes y la participación de cachiporristas, gimnasia rítmica, ballet folclórico u otros grupos.

La normativa también exigía la firma de una carta compromiso para cumplir las disposiciones ministeriales. Además, contemplaba que un Comité Organizador evaluara a las instituciones antes de autorizar su participación, con base en criterios como la calidad musical, la habilidad para marchar y la trayectoria de la banda.

Asimismo, el reglamento fijaba el 31 de julio de 2026 como fecha límite para que las instituciones presentaran su postulación mediante un formulario en línea, mientras que la respuesta sobre la selección estaba prevista para el 21 de agosto.

En el memorándum, el Ministerio precisó que la anulación aplica a todos los lineamientos relacionados con la música, la vestimenta, los puntos artísticos y demás pautas o limitaciones, por lo que los directores, docentes y organizadores podrán desarrollar los actos cívicos conforme a la tradición de años anteriores.

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