Qalibaf y Vance asistirán a la firma del memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos en Suiza

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TEHERÁN/Tasnim

Un viceministro de Asuntos Exteriores iraní declaró que el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, y el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, representarán a sus respectivas partes en la firma del memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos en Suiza en los próximos días.

En declaraciones a la prensa el martes, al margen de una reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, y los embajadores y jefes de misiones diplomáticas en Teherán, Majid Takht Ravanchi afirmó que la sesión brindó la oportunidad de explicar el contenido del memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos.

Según indicó, durante la reunión se abordaron disposiciones relativas al fin de la guerra y la ocupación en el Líbano, los esfuerzos de reconstrucción y la indemnización por daños. Takht Ravanchi también señaló que el memorándum trata el tema de los activos iraníes congelados, que Teherán considera bloqueados ilegalmente y que, a su juicio, deberían volver a estar disponibles.

Según el viceministro de Asuntos Exteriores, el acuerdo también incluye disposiciones relativas al estrecho de Ormuz y al levantamiento del bloqueo, y añadió que la flexibilización de las restricciones había sido una de las demandas de Irán desde hacía tiempo y que ya había comenzado en cierta medida antes de la firma.

Señaló que Suiza será la sede de la ceremonia de firma, aunque aún no se han concretado el lugar exacto ni el formato de la misma, incluyendo si se llevará a cabo de forma electrónica.

Takht Ravanchi añadió que una nueva ronda de negociaciones comenzará inmediatamente después de la firma del memorándum, y señaló que Qalibaf y JD Vance estarán presentes en el evento.

Según indicó, una de las cláusulas del acuerdo exige el fin de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y afirmó que Estados Unidos se ha comprometido a garantizar el cese de las hostilidades.

También señaló que las negociaciones posteriores a la firma se centrarían en cuestiones relacionadas con el material nuclear, como el enriquecimiento, las reservas nucleares y las futuras necesidades nucleares de Irán, aunque aún no han comenzado las discusiones detalladas sobre esos temas.

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