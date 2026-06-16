Lo que llaman “gobernabilidad” es “obediencia absoluta”: Claudia Ortiz

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Redacción Nacionales<

@DiarioCoLatino

La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, enfatizó que en el discurso del oficialismo le llaman “gobernabilidad al presidente”; al aprobar todo lo que llega de Casa Presidencial, pero la realidad eso es “obediencia absoluta”.

La legisladora participó en el espacio de entrevista de Radio YSUCA donde habló sobre coyuntura política y el papel del oficialismo en la Asamblea Legislativa; donde ellos, de hecho, enfatizan que al aprobar lo que el presidente Bukele manda a la Asamblea es «darle gobernabilidad al presidente», pero a juicio de la legisladora de oposición, detrás de eso hay una falacia.

“Lo que ellos llaman gobernabilidad es, en realidad, obediencia absoluta y ciega de las instituciones. Debemos aspirar a una gobernabilidad democrática, que pasa por el cumplimiento de las reglas del juego democrático”, comentó Ortiz, ya que el oficialismo a petición del Gobierno ha modificado las leyes para su propio beneficio.

Las más recientes fueron reformar la Constitución de la República para avalar la reelección presidencial indefinida y crear una circunscripción 15 para quitar 6 escaños a San Salvador y La Libertad para asignarlos a los salvadoreños en el exterior.

La legisladora enfatizó que se puede tener seguridad, pero también respeto a los derechos fundamentales y procesos electorales transparentes y justos. “Asimismo, podemos contar con una participación ciudadana activa. La gobernabilidad democrática no es para los gobernantes, sino para el pueblo”, destacó la legisladora.

A juicio de la opositora, lo que se tiene en El Salvador “es una concentración de poder y autoritarismo», así también, el cierre de los espacios cívicos y de participación ciudadana. “Una democracia no puede avanzar si la ciudadanía no puede expresar libremente sus demandas ni exigir rendición de cuentas a los gobernantes”, destacó.

Claudia Ortiz enfatizó que es claro que la población percibe una mayor seguridad, y es legítimo, porque durante décadas “hemos vivido bajo el terror de los grupos criminales. Sin embargo, «este hecho no justifica entregarles todo el poder a los gobernantes”, consideró.

Ya que con el actual Gobierno y su Asamblea Legislativa “ha surgido un nuevo tipo de miedo en amplios sectores de la población”; como, por ejemplo, el temor a las instituciones del Estado, a la arbitrariedad y al abuso de poder.

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