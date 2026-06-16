Iván Barton y David Morán debutarán en el Mundial en el Turquía-Paraguay

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

La dupla arbitral salvadoreña conformada por Iván Barton y David Morán debutará en la Copa del Mundo 2026 este viernes 19 de junio, cuando dirija el encuentro entre Turquía y Paraguay correspondiente a la segunda jornada del Grupo D.

El destacado referí salvadoreño volverá a ser juez en una cita mundialista, tras su experiencia en Catar 2022 y luego de haber manifestado su ilusión por regresar a un evento de tal magnitud.

Barton cuenta con una amplia trayectoria internacional, respaldada por su participación en competiciones como la Liga de Naciones de la CONCACAF, la Copa Oro, los Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo de Catar 2022.

La dupla debutará en un partido de fase de grupos de alta exigencia, con dos selecciones que vienen de derrota en su debut a manos de Estados Unidos y Australia.

Es de recordar que la selección de las barras y las estrellas goleó 4-1 a Paraguay en su debut, mientras que Australia derrotó 2-0 al cuadro turco, por lo que tanto el combinado sudamericano como la selección transcontinental pelearán por la victoria.

Para este encuentro, Iván Barton fungirá como árbitro principal, David Morán será el árbitro asistente 1 y Antonio Pupiro el árbitro asistente 2. El cuarto oficial será Oshane Nation y el quinto Caleb Wales.

«La designación marcará la segunda participación mundialista de Barton y Morán, quienes integraron el equipo arbitral salvadoreño en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022», destacó la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT).

A pesar de que El Salvador no participa en una Copa del Mundo desde hace 44 años, la presencia de Barton y Morán genera ilusión y aporta experiencia al arbitraje nacional en la competencia futbolística más importante a nivel global.