Francia debuta con victoria y un récord histórico de Mbappé

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Francia gana en su ruta hacia otra Copa del Mundo, esta vez con el debut ante Senegal 3-1, en un partido cargado de emociones y que dejó un nuevo récord para Kylian Mbappé, quien se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección francesa.

A los 66′, Mbappé rompió el empate sin goles para marcar el primero de Francia en la Copa del Mundo 2026, tras una asistencia de Michael Olise.

Bradley Barcola selló el segundo al 82′ para duplicar la victoria de los dirigidos por Didier Deschamps. Sin embargo, Ibrahim Mbaye descontó al 90’+5 para poner el 2-1 y darle intensidad al cierre del encuentro.

Tan solo un minuto después del gol del descuento, Mbappé firmó el 3-1 y se convirtió en el máximo goleador histórico de Francia con 58 tantos, superando a Olivier Giroud, con 57 anotaciones.