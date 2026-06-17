Greeicy encenderá San Salvador con su ‘Candela World Tour’ el 18 de septiembre

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Redacción Espectáculos

@DiarioCoLatino

La estrella colombiana del género pop, Greeicy llega a San Salvador con su singular «Candela World Tour»; la artista entonará sus hits en el Complejo Cuscatlán el próximo 18 de septiembre

Los fans salvadoreños de la música latina podrán vivir una noche llena de magia junto a Greeicy Yeliana Rendón Ceballos de 33 años; en el ámbito musical la artista se le reconoce por su primer nombre.

La talentosa cantante y actriz colombiana Greeicy anunció oficialmente su llegada al país con su aclamada gira internacional «Candela World Tour», listos para encender los corazones de sus seguidores salvadoreños el próximo viernes 18 de septiembre,

El escenario elegido para esa noche inolvidable será el Complejo Cuscatlán, un espacio idóneo para albergar la imponente producción, las coreografías electrizantes y la potente voz que caracteriza a la artista de éxitos mundiales como «Amantes», «Destino» y «Más Fuerte».

La fusión del pop y el ritmo urbano será una mezcla ideal para deleitar a los fans que habían esperado por dicho concierto. Por su parte, Greeicy promete ofrecer un espectáculo de primer nivel, cargado de sensualidad, romanticismo y los grandes éxitos que la han consolidado como una de las figuras femeninas más influyentes de la música latina actual.

Las entradas saldrán a la venta en Fun Capital; la fecha de preventa inicia este 17 de junio a las 9:00 am y la fecha de venta general es el 18 de junio a las 10:00 am.

El espectáculo llega a El Salvador gracias al esfuerzo conjunto de destacadas firmas de la industria del entretenimiento, presentándose bajo el sello de SG Productions, Sounds So Good. Los boletos e información sobre las diferentes localidades y precios estarán disponibles próximamente a través de las plataformas oficiales de Fun Capital.

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