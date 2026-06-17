Noruega golea 4-1 a Irak con doblete de Haaland 

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Irak y Noruega protagonizaron un partidazo en la jornada de este martes de la Copa del Mundo, que finalizó con victoria de 4-1 para el cuadro de Erling Haaland, quien convirtió su primer doblete en la competencia más importante del fútbol.

El primer gol del partido llevó el nombre de Haaland, que también significó el primero para el jugador del Manchester City en una Copa del Mundo.