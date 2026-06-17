Página de inicio » Deportes » Noruega golea 4-1 a Irak con doblete de Haaland 

Noruega golea 4-1 a Irak con doblete de Haaland 

Redacción Nacionales 16 junio, 2026 Deportes, Portada Comentarios desactivados en Noruega golea 4-1 a Irak con doblete de Haaland  355 Vistas

Compartir
        
Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Irak y Noruega protagonizaron un partidazo en la jornada de este martes de la Copa del Mundo, que finalizó con victoria de 4-1 para el cuadro de Erling Haaland, quien convirtió su primer doblete en la competencia más importante del fútbol.

El primer gol del partido llevó el nombre de Haaland, que también significó el primero para el  jugador del Manchester City en una Copa del Mundo.

A los 38′ descontó para Irak Ayman Hussein con el 1-1 y antes del descanso Haaland marcó su doblete para devolverle la ventaja al cuadro nórdico.

La cuenta no acabó ahí. Leo Østigård marcó de cabeza el tercero a los 76′ y, en el tiempo añadido, Hussein se equivocó y envió el balón a su propia portería al 90’+6 para sellar el 4-1 a favor de Noruega.

Tags

Ver también

Messi firma triplete y guía el estreno triunfal de Argentina

Compartir        Rebeca Henríquez @RebeHenriquez Argentina, vigente campeona del Mundo, se estrenó con honores tras vencer con …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.