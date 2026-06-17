Messi firma triplete y guía el estreno triunfal de Argentina

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Argentina, vigente campeona del Mundo, se estrenó con honores tras vencer con triplete de Lionel Messi a Argelia, un encuentro cargado de emociones encontradas para el el 10 de la albiceleste.

Las acciones iniciaron con dos goles anulados por fuera de juego en los primeros minutos, uno para Argelia y otro para Argentina, en un arranque frenético que dejó grandes expectativas.

La magia se hizo presente a los 17′, tras asistencia de Rodrigo De Paul, Messi mandó un pincelazo para colgar el 1-0 de la selección de Lionel Scaloni, el primero de tres que dejó entre lágrimas al 10 de la campeona del mundo.

Sobre los 60′, Luca Zidane, arquero de Argelia dejo suelto un balón en el área tras el disparo de Mac Allister, Messi aprovechó, recuperó y mandó el 2-0 para doblar la ventaja argentina.

El triplete llegó a los 76′, tras una pared con Nico González, el 15 le devolvió a Messi en la frontal y este lo mandó a guardar para sellar el 3-0 de Argentina ante Argelia, en un debut soñado para el equipo sudamericano que espera disfrutar el último baile de la leyenda argentina.

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