Francia vence a Senegal de la mano de Mbappé, Argentina a Argelia con Messi

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Francia debutó en la Copa del Mundo de la mano de Kylian Mbappé y venció a Senegal 3-1 en un partido cargado de emociones que dejó un nuevo récord para la estrella parisima, que se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección francesa tras su doblete de este martes.

El marcador se mantuvo sin goles durante la primera hora de juego. Fue entonces cuando se produjo una acción polémica, Sadio Mané derribó a Mbappé dentro del área y reclamaron penal, pero el árbitro consideró que no existió infracción.

Francia cantó el primero del Mundial 2026 al minuto 66′. Mbappé rompió el empate y le dió el primero a ‘Les blues’ con asistencia del jugador del Bayern de Munich Michael Olise.

El encargado de ampliar la ventaja fue Bradley Barcola, a los 82′, con un balón filtrado por Rabiot para el dorsal 12 de los parisinos que definió en diagonal. Sin embargo, la fiesta duró poco, porque Ibrahim Mbaye descontó al 90’+5 para poner el 2-1 y darle suspenso al cierre del encuentro.

Tan solo un minuto después del gol senegalés, Mbappé apareció para firmar el 3-1 con su doblete y convertirse en el máximo goleador de Francia con 58 tantos, superando por una unidad a Olivier Giroud, con 57.

Haaland firma doblete y lidera goleada de Noruega sobre Irak

Irak y Noruega protagonizaron un partidazo en la jornada de este martes de la Copa del Mundo, que finalizó con victoria de 4-1 para el cuadro de Erling Haaland, quien convirtió su primer doblete en la competencia más importante del fútbol.

El duelo estuvo cargado de emotividad, ya que Irak y Noruega regresaron a una cita mundialista después de 40 y 28 años, respectivamente.

Haaland solo necesitó 30 minutos para marcar su primer gol en una Copa del Mundo y darle la ventaja a los vikingos. David Wolfe construyó una asistencia perfecta y el «androide», al su estilo clásico, empujó el esférico al fondo de la red para abrir el marcador.

A los 39 minutos, Irak rompió la defensa noruega y Ayman Hussein envió de cabeza el 1-1, un gol que avivó las esperanzas de remontada para los iraquíes. Sin embargo, Haaland volvió a aparecer a los 43′ para firmar su doblete y devolverle la ventaja al conjunto nórdico.

La cuenta no acabó ahí. Leo Østigård marcó de cabeza el tercero a los 76′ y, en el tiempo añadido, Hussein se equivocó y envió el balón a su propia portería al 90’+6 para sellar el 4-1 definitivo a favor de Noruega.

Messi firma triplete y guía el estreno triunfal de Argentina Argentina, vigente campeona del Mundo, se estrenó con honores tras vencer con triplete de Lionel Messi a Argelia, un encuentro cargado de emociones encontradas para el el 10 de la albiceleste. Argentina, vigente campeona del Mundo, se estrenó con honores tras vencer con triplete de Lionel Messi a Argelia, un encuentro cargado de emociones encontradas para el el 10 de la albiceleste. Las acciones iniciaron con dos goles anulados por fuera de juego en los primeros minutos, uno para Argelia y otro para Argentina, en un arranque frenético que dejó grandes expectativas.

La magia se hizo presente a los 17′, tras asistencia de Rodrigo De Paul, Messi mandó un pincelazo para colgar el 1-0 de la selección de Lionel Scaloni, el primero de tres que dejó entre lágrimas al 10 de la campeona del mundo. Sobre los 60′, Luca Zidane, arquero de Argelia dejo suelto un balón en el área tras el disparo de Mac Allister, Messi aprovechó, recuperó y mandó el 2-0 para doblar la ventaja argentina. El triplete llegó a los 76′, tras una pared con Nico González, el 15 le devolvió a Messi en la frontal y este lo mandó a guardar para sellar el 3-0 de Argentina ante Argelia, en un debut soñado para el equipo sudamericano que espera disfrutar el último baile de la leyenda argentina.

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