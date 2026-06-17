El cuartel general militar de Irán lanza una severa advertencia a Israel

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TEHERÁN/Tasnim

El cuartel general central de Khatam al-Anbiya de Irán advirtió a Israel que espere una dura respuesta si continúa con sus actos de agresión en el sur del Líbano.

En un comunicado emitido el martes por la noche, el Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya afirmó que el “ejército terrorista” del régimen sionista ha violado el alto el fuego en el sur del Líbano 84 veces en los últimos dos días, después de que el presidente de Estados Unidos declarara el fin de la guerra.

El ejército del régimen israelí continúa cometiendo crímenes y asesinando al pueblo oprimido del Líbano, añadió.

“Se advierte que si el ejército asesino de niños del régimen sionista no pone fin a sus actos malvados en el sur del Líbano, debe esperar una dura respuesta de las poderosas fuerzas armadas de la República Islámica de Irán”, decía el comunicado.

En marzo, el régimen de Tel Aviv intensificó sus mortíferos ataques contra el Líbano, violando un alto el fuego existente con Beirut y un posterior acuerdo de alto el fuego mediado por Pakistán entre Teherán y Washington que también abarcaba al Líbano.

Irán ha sostenido que un alto el fuego en el Líbano es inseparable de cualquier acuerdo final con Estados Unidos.

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