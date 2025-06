Putin cuestionó sentido de negociar con Kiev tras ataques terroristas

Moscú/Prensa Latina

La exigencia de Kiev de organizar una cumbre de alto nivel con Rusia resulta extraña en el contexto de sus ataques terroristas perpetrados, afirmó ayer miércoles el presidente ruso, Vladimir Putin, durante una reunión del gobierno.

En este sentido, el jefe de Estado señaló que Ucrania realiza ataques contra infraestructura civil en Rusia «y al mismo tiempo pide suspender las acciones militares durante 30 o incluso 60 días, solicitando una reunión al más alto nivel».

«Pero, ¿cómo se pueden celebrar tales reuniones en estas condiciones? ¿De qué podemos hablar?», cuestionó el líder ruso.»¿Quién va a negociar con aquellos que abogan por el terrorismo, con terroristas? ¿Y por qué se les debería animar concediéndoles una tregua en las acciones militares?», expresó Putin. Esos ataques de Ucrania contra objetivos pacíficos en Rusia confirman que las autoridades ilegítimas en Kiev se están convirtiendo en una organización terrorista, y al mismo tiempo sus patrocinadores se están convirtiendo en cómplices de terroristas, afirmó Putin.

El líder ruso agregó que Ucrania intentó sabotear la reunión de las delegaciones con ataques contra objetivos civiles de Rusia en vísperas de la segunda ronda de negociaciones de paz en Estambul. «El ataque contra la población civil fue deliberado», subrayó el jefe de Estado.

Putin reiteró que cualquier tregua será utilizada por Ucrania para el suministro de armas, una movilización forzosa y la preparación de atentados terroristas en territorio ruso. Por eso no se les puede dar un respiro en las hostilidades.

Más adelante el mandatario dijo que las autoridades de Kiev no consideran a los ucranianos como su pueblo y no buscan una solución pacífica, ya que esto significaría una pérdida de poder. «Esto no nos sorprende, sino que nos convence de que el actual régimen de Kiev no necesita la paz en absoluto”, acotó.

Putin recordó que las Fuerzas Armadas de Ucrania están sufriendo una derrota tras otra, y en la región de Kursk sufrieron pérdidas enormes y totalmente innecesarias, y es por eso que intenta intimidar a Rusia con atentados porque sufre pérdidas en el frente.

«Hace poco, las autoridades ucranianas y sus aliados soñaban con una derrota estratégica de Rusia en el campo de batalla. Ahora el liderazgo en Kiev ha comenzado a organizar ataques terroristas ante sus enormes pérdidas y su retirada a lo largo de toda la línea del frente», manifestó el jefe de Estado.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...