Psicología Organizacional (Gestión de Personal y Transporte Público en El Salvador . ¿Buseros, Motorolos y Cobradores, son competentes para conducir el transporte público?)

Edwin Mauricio Reyes Elías

Psicólogo e Investigador Social

La Psicología Organizacional en basé a Rucci (2008), citado por Aamodt (2010): la define como la encargada de “aumentar la dignidad y el desempeño de los seres humanos, así como de las organizaciones para las que trabajan al avanzar en la ciencia y conocimiento del comportamiento humano” (pág. 24). De acuerdo con lo antes planteado por el autor, esta rama de la ciencia de la Psicología se especializa específicamente en el estudio del desempeño de los trabajadores dentro de la organización, además de cómo lograr la mayor integración con la organización para la que trabajan, su comportamiento dentro de sus puestos trabajo. El papel protagónico que representa la Psicología Organizacional, la cual se encargará de mantener la mejor comunicación, motivación, liderazgo, que permitirá obtener los mejores resultados esperados en el corto, mediano y largo plazo; además de permitir la mejor integración entre los trabajadores y los directivos que ayudará en crear un clima organizacional apropiado.

Hoy en día desde la Psicología Organizacional las empresas realizan proceso de reclutamiento y selección para incorporarlos a sus empresas, después de pasar algunos filtro como evaluación curricular, evaluaciones psicológica, entrevistas, experiencia en el área, entre otras, generalmente para contratar a alguien es necesario que supere los filtros antes mencionados, y competir contra otros candidatos y candidatas, además una vez contratado realizar inducción y capacitaciones en pro de desempeñarse óptimamente, asimismo la Psicología Organizacional también se encarga de realizar las evaluaciones del desempeño correspondiente y capacitar las áreas de mejora.

Al hablar del trasporte púbico en El Salvador vemos como algunas empresas de este rubro no realizan proceso de reclutamiento y selección, mucho menos de capacitación y evaluación del desempeño, ¿entonces como son contratados? Según algunas historias contadas inclusive en los viajes del recorrido del trasporte colectivo, uno puede apreciar que muchos motorista aprendieron a manejar empíricamente, es decir a través de la observación, práctica , ensayo y error, es decir que desde adolescentes algunos aprendieron de formar empírica y nadie se encargado de capacitarlos, muchas de las personas que a veces conducen el transporte público ni si quiera posee licencia para conducir.

Si hablamos de los filtro anteriores establecido en un proceso de selección de personal tradicional o común, cabe mencionar que muchas de estas personas no poseían experiencia previa en las conducción del trasporte colectivo, mucho menos de la atención a los usuarios y el respeto de las reglas de tránsito, además no pasaron filtro de evaluación psicológica, ni entrevistas, quizás en algunos caso solo se haga una prueba de conducir el autobús.

En muchas ocasiones las personas que aprendieron empíricamente la conducción del transporte público, han sido personas que por algún motivo no pudieron mantenerse en un trabajo de forma permanente y que por falta de experiencia y formación no pudieron aspirar a un empleo formal y el mundo laboral los excluyó y no les quedó otra opción que incorporarse a esta profesión.

Además, cabe mencionar que, algunas de estas personas que se iniciaron en el trasporte colectivo carecieron de una educación formal o no la concluyeron, por eso, es frecuente que algunas personas que trabajan en el transporte colectivo su nivel de valores puede ser bajo o muy flexible, permitiéndoles tener un tendencia a realizar muchas infracciones a las leyes de tránsito y un trato grosero y descortés con los usuarios.

Sumado a la situación que prácticamente muchas de las personas aprenden empíricamente la profesión, son los excluido por el mundo laboral por algún motivo, llega la situación de ser contratado y nunca ser capacitado a excepción del examen para obtener la licencia, (los que la tiene) es poca la inversión por parte de las empresas para con sus colaboradores, y son pocas las personas que pueden modificar su conducta respecto a la práctica que han tenido por años, el desaprender es una situación que también lleva años en realizarse.

Además junto con los aspectos anterior se desconoce si existe un mecanismo de evaluación por parte de las empresas a sus colaboradores, es decir que probablemente nadie evalúa el actuar de ellos desde la óptica de la empresa, nadie se encarga de corregir los errores que pudieran estar cometiendo, ni se potencializan las áreas de mejora que pudieran tener, nadie de la empresa retoma el número de infracciones, el tipo de infracciones, los accidentes causados y analiza las situaciones para minimizar los riesgos y los errores.

Después de haber conocido algunas etapas del proceso de selección de personal que tradicionalmente se realizan para la incorporación de nuevo personal en las empresas, en el transporte público vemos que es posible que no existe filtros, mecanismo, parámetros, es decir que puede ser cualquier persona que posea la habilidad de conducir el bus, microbús, buseta, etc., es el único requisito indispensable, lo demás no interesa, como aprendió, sus valores, sus antecedentes penales o policiales, su condición psicológica, su adicción a sustancia y drogas, su salud etc.

Cabe mencionar que las condiciones en las que estas personas laboran también no reúnen los elemento mínimo laborales, además sus salarios son bajo y en ocasiones es un trabajo semiformal, es por ello que la cartera de personas para aspirar a ello es algo limitada y la rotación de personal no se visualiza. Las unidades de transporte son viejas y deterioradas en su mayoría, no son ergonómicas y su exposición al sol es uno de sus mayores riesgos, así como el estrés vehicular diario, el cansancio. La poca inversión de las empresas en renovar las unidades y las condiciones hacen que existe una tendencia por parte de estas personas que se dedican a esta profesión a que tengan un trato grosero, descortés, violento e irrumpiendo las leyes de tránsito.

Es común ver muchos accidentes, actos de intolerancia, muertes a causa de imprudencia por parte de los conductores del transporte público y que muchas familiar queden el luto por la imprudencia de estas personas y que las empresas no se responsabilicen por sus hechos. ¿Esas son las personas que nos llevan a diario a nuestras actividades?