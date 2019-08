“Proyecto El Ángel compromete la reserva acuífera de San Salvador”, arzobispo Escobar Alas

Gloria Silvia Orellana

“El Ángel está en los límites de Apopa, Nejapa y San Salvador, el proyecto es intervenir unas 500 manzanas de tierra para hacer una urbanización de miles de casas que compromete la reserva acuífera”, acotó el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, al manifestar su apoyo a las organizaciones ambientalistas, pobladores e iglesias históricas que se oponen a la construcción del complejo habitacional.

El prelado católico mencionó el caso de la Urbanización El Ángel, luego de exigir una Ley General de Aguas, “justa y no privatizadora” a la Asamblea Legislativa y del pronunciamiento del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) que clama por la tragedia de los incendios en El Amazonas, que no solo ha destruido la riqueza de la biodiversidad, sino también ha vulnerado a los pueblos indígenas que lo habitan.

El arzobispo calificó de “grave” la construcción de las unidades habitacionales en esa zona, y como Iglesia católica exhortaba a no llevar a cabo ese proyecto urbanístico, que afectaría a la población de la ciudad capital y las aledañas.

“Esta en juego el agua de las personas y pido una vez más a los diputados a aprobar una Ley General de Aguas, justa como hemos venido proponiendo y que se había discutido y se habían aprobado 92 artículos; luego la archivaron, la empapelaron (…) no se cómo decirlo, dijeron que no seguirían con esa ley, por el contrario sacaron una propuesta con la intención de privatizar el agua, como todos sabemos y bajo ese marco harían la nueva discusión para la ley general de aguas, que lástima, así las cosas”, recalcó.

En cuanto al tema de la disolución del instituto de veteranos de veteranos de la guerra de la FAES y FMLN, el arzobispo Escobar Alas señaló que no conocía a fondo el tema, pero consideró oportuno que el gobierno retomara el diálogo y buscaran puntos en común y acuerdos en beneficio de esta población de salvadoreños.

“Se que son personas que sufren, que son personas pobres y han salido afectados por la guerra y valdría la pena que se les ayudara, les han hecho muchas promesas y no se les cumple. No conozco el instituto de veteranos, ni la ley que se les aprobó, sinceramente cuando los veo, me da mucha tristeza y me conmueve ver su sufrimiento, su pobreza, sus familiares. Y aunque no nos hayamos entendido con ellos, estoy a favor de ellos, porque son personas pobres y ojalá se les pueda resolver; y el gobierno que tiene de presto dificultades económicas con sus presupuestos, ojalá les de una respuesta positiva”, agregó.

Sobre el caso de la liberación de Evelyn Hernández, acusada por la Fiscalía General de la República de homicidio agravado, que fue liberada por el juez de la causa, por considerar infundadas las acusaciones, señaló estar a favor que se le hiciera justicia.

“Me parece que ella y posiblemente otros casos se hayan juzgado sin seguir el proceso debido, sin las pruebas y eso no es justo. Ha quedado al descubierto que nuestro sistema de justicia no es el mejor por así decirlo, que tiene graves falencias y bueno el discurso se vuelve complejo y difuso. Debería haber justicia en el sentido propio de la palabra y no porque una persona es pobre, imponerle penas máximas sin haber comprobado el crimen, como parece este caso y se deberían revisar los otros casos”, manifestó.

En cuanto al recurso de inconstitucionalidad presentado por organizaciones sociales para derogar el artículo 90 del Código de Familia, para el matrimonio igualitario, consideró que era un tema de debate y estudio, “no estamos contra nadie y ni contra la libertad de las personas, pero nos interesa proteger el bien común y en este caso la familia”, dijo monseñor Escobar Alas.