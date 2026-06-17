Proveedores de útiles escolares denuncian exclusión del programa de paquetes

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Saúl Méndez

Colaborador

La Coordinadora Nacional de Proveedores de Útiles Escolares realizó una concentración pacífica en la plaza Divino Salvador del Mundo para denunciar que no fueron incluidos en el programa de paquetes escolares del Gobierno para 2026, pese a que, según señalaron, se destinaron $12 millones para la adquisición de útiles. Además, aseguraron que las autoridades habrían priorizado la contratación de proveedores internacionales y desmintieron que haya existido acercamiento con el sector.

José Pérez, uno de los proveedores de útiles escolares, detalló que únicamente fueron considerados los proveedores de uniformes y calzado. Asimismo, indicó que el 20 de mayo presentaron cartas dirigidas al Ministerio de Educación, a la ministra de Educación, Karla Trigueros, y a la unidad encargada del programa de paquetes escolares. Posteriormente, el 6 de junio entregaron una solicitud formal a Casa Presidencial. Sin embargo, afirmó que hasta la fecha no han recibido respuesta.

“Siempre llamamos y consultamos, pero nos dicen que todavía no hay respuesta. Debido a la demora, estamos aquí para que nos tomen en cuenta”, manifestaron.

Los proveedores solicitaron ser incorporados al programa de paquetes escolares de 2027 en el rubro de útiles escolares. Además, pidieron que los procesos de contratación se desarrollen con planificación anticipada, transparencia, equidad e igualdad de oportunidades.

Entre sus demandas, plantearon la creación de una mesa técnica de trabajo entre el Gobierno y los proveedores nacionales para coordinar de manera eficiente la ejecución del programa. Asimismo, solicitaron pagos oportunos y condiciones justas para los participantes.

“Nosotros, como proveedores, siempre hemos trabajado dentro de este proyecto. Lo único que pedimos es que se nos tome en cuenta, porque somos pequeños comerciantes que durante años hemos participado en el programa”, aseguraron.

Los proveedores sostienen que en el 2025 dejaron de ser incluidos en el programa. Esto, pese a que tanto el presidente Nayib Bukele como la ministra de Educación, Karla Trigueros, han señalado que las compras también se realizan a proveedores locales. Sin embargo, datos publicados en el Sistema Electrónico de Compras Públicas de El Salvador (COMPRASAL) reflejan que el Ministerio de Educación (MINED) destinó aproximadamente $12.5 millones de los $44 millones asignados a los paquetes escolares para la adquisición de útiles e insumos. Entre las empresas adjudicadas figuran compañías de gran escala como Industrias Facela, Dollarcity y D’Quisa.

“El año pasado quedamos fuera y se tomó en cuenta a las grandes empresas. A nosotros, como pequeños proveedores, nos han dejado aislados. Lo que queremos es que no exista exclusión y que se nos permita participar en el programa del Gobierno”, expresaron.

“Simplemente queremos trabajar junto al Gobierno para contribuir a dinamizar la economía. Cuando los pequeños comerciantes participan, se generan empleos adicionales y se fortalece la economía local”, añadieron.

“Por eso pedimos que se considere a los pequeños proveedores locales y no únicamente a las grandes empresas. Hay muchas familias que dependen de esta actividad y, en este momento, prácticamente estamos en el aire”, señalaron.

Los proveedores afirmaron que entre 600 y 700 pequeños comerciantes del rubro de útiles escolares habrían quedado excluidos del programa este año.

También enfatizaron que la situación afecta, sobre todo, a los proveedores de útiles escolares, mientras que los sectores de calzado y uniformes continúan sosteniendo reuniones con las autoridades.

“A nosotros no nos han convocado a reuniones, mientras que a los proveedores de zapatos y uniformes sí los llaman para alcanzar acuerdos. En años anteriores los útiles escolares siempre formaron parte del programa. Desde su creación, en 2009, el proceso se desarrolló con normalidad año tras año. El cambio ocurrió el año pasado”, explicaron.

“Como proveedores ya habíamos presentado toda la documentación requerida para continuar con el proceso e incluso existían contratos preparados. Sin embargo, nunca nos llamaron para firmarlos. Después nos informaron que quedábamos fuera y que únicamente se formalizarían contratos con los proveedores de zapatos y uniformes”, lamentaron.

También señalaron que varios comerciantes mantenían alquileres de locales y estructuras de operación que ya no pudieron sostener debido a su exclusión del programa.

“Algunos ya no han podido seguir operando por esta situación. Después de presentar las cartas, hemos continuado llamando para consultar si existe alguna respuesta, pero siempre nos dicen lo mismo: que aún no hay una resolución. Por eso estamos aquí, para hacer saber que seguimos interesados en participar y que esperamos ser tomados en cuenta”, concluyó Pérez.

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