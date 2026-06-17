Acción Ciudadana revela bajo cumplimiento de transparencia

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Promedio apenas llega al 42% en 2026

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Centro de Monitoreo Institucional de Acción Ciudadana presentó el informe “Scorecard: Transparencia Activa 2026”, con el cual se les da seguimiento a las instituciones públicas en temas de transparencia.

Según informó Acción Ciudadana, es el cuarto año consecutivo en el que se evalúa el nivel de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública por algunas instituciones obligadas a cumplir con el mandato legal de publicar y actualizar la información oficiosa.

Con los monitoreos realizados se ha reflejado un patrón sistemático de “bajo nivel” de cumplimiento de publicar y actualizar la información oficiosa en los períodos establecidos. En consecuencia, señala Acción Ciudadana “resulta oportuno evaluar una vez más las mismas instituciones, realizando el seguimiento para detectar si persiste la tendencia del bajo cumplimiento de la LAIP, o si por el contrario han mejorado en el cumplimiento de dicha obligación”.

De dicho monitoreo, se informa que se mantiene la tendencia de que las instituciones estatales evaluadas no publican de forma completa la información oficiosa y esta no se actualiza en los períodos establecidos en los lineamientos del IAIP.

“Si bien se obtuvo un leve incremento en el porcentaje de cumplimiento de la LAIP por las entidades evaluadas respecto de 2025, el promedio porcentual de cumplimiento se ubicó en un 42%, es decir, continúa siendo bajo”.

Acción Ciudadana enfatizó que los ministerios, las instituciones autónomas y los órganos fundamentales de gobierno, obtuvieron un leve incremento en los promedios porcentuales de cumplimiento en 2026. En cambio, los entes de control presentan una disminución de 8 puntos porcentuales respecto de 2025. Estos, junto con algunos ministerios, son los que obtuvieron los porcentajes de cumplimiento más bajos.

El tema de la información financiera sigue siendo el que menos se publica por las entidades obligadas, lo cual, “genera obstáculos para una verdadera y oportuna fiscalización ciudadana sobre el uso de los fondos públicos”.

Se evaluaron 38 entidades públicas que por su relevancia política y funciones institucionales se consideran importantes dentro del sistema político salvadoreño. Entre ellos, el Órgano Judicial, Asamblea Legislativa y Ejecutivo, así como los ministerios, entidades autónomas como ANDA, CEL, la DOM, la UES entre otros y también a los entes de control, como el TEG, PGR, PDDH, FGR, TSE, CCR.

El primer dato a destacar es que, de las 38 entidades evaluadas, ninguna cumplió totalmente la obligación de publicar y actualizar la información respectiva. Lo mismo ha ocurrido en años anteriores. En esta ocasión, el porcentaje más alto de cumplimiento fue el 92% obtenido por el Ministerio de Cultura con un nivel de cumplimiento alto.

También se observa que, en este monitoreo, el porcentaje más alto (92%) presenta un incremento significativo respecto del monitoreo realizado en 2025, cuando el porcentaje más alto fue obtenido por el Consejo Nacional de la Judicatura y que fue el 69%. “Quiere decir que en esta ocasión se advierte mejores resultados en tanto cinco instituciones obtuvieron un porcentaje superior al 69% obtenido en 2025”.

Entre las instituciones que obtuvieron los mejores resultados, además del Ministerio de Cultura, son en su mayoría instituciones autónomas (ISBM, ANDA, CNJ, CEPA, CEL). Y sobre los porcentajes más bajos de cumplimiento, los entes de control se posicionaron en los últimos lugares junto con la Dirección Nacional de Obras Municipales que prácticamente no tiene publicada información en su portal de transparencia.

“Los datos sobre los entes de control muestran que solo la PDDH obtuvo un porcentaje superior al 50% al haber obtenido un 64%. Las demás instituciones se posicionaron entre el 1% y el 47% destacándose que obtuvieron los porcentajes más bajos como la FGR, CCR, IAIP y el TSE.

Sobre los órganos fundamentales de gobierno también se resalta que sus porcentajes se ubicaron por debajo del 50%. El Órgano Judicial obtuvo el 44%, la Asamblea Legislativa el 32% y la Presidencia de la República alcanzó el porcentaje más bajo con un 27%.

“Los porcentajes de cumplimiento obtenidos oscilan entre el 1% y el 92%. El promedio porcentual de cumplimiento entre las 38 instituciones evaluadas fue el 42%, esto representa un incremento de siete puntos porcentuales respecto de 2025 cuando el promedio de cumplimiento fue el 35”, informó Acción Ciudadana.

A manera de conclusión, “los resultados obtenidos se percibe una fuerte debilidad institucional en materia de rendición de cuentas, principalmente en los entes que ejercen funciones de control y fiscalización. Instituciones tan importantes como el mismo IAIP, la FGR y la CCR obtuvieron porcentajes extremadamente bajos de cumplimiento, pese a que su función principal está vinculada a garantizar legalidad, supervisión y transparencia pública”, enfatizó AC.

Además, aunque el 68,4% de las 38 instituciones evaluadas registró avances en comparación con 2025, “aún persiste el problema estructural de desactualización de la información en los portales de transparencia”.

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