Partidos piden al TSE destituir a Romeo Auerbach como coordinador de Organización Electoral

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Saúl Méndez

Colaborador

Representantes de distintos partidos políticos ante la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) solicitaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la destitución del exdiputado Romeo Auerbach de su cargo como coordinador dentro de la Dirección de Organización Electoral.

La petición fue planteada durante una reunión con la magistrada presidenta del TSE, Roxana Soriano. Según los representantes partidarios, Auerbach ha emitido opiniones y comentarios públicos contra partidos de oposición, lo que, a su juicio, compromete la imagen de imparcialidad que debe mantener el organismo electoral.

“Él está en el TSE y da declaraciones en contra de ciertos partidos. Por estar en el tribunal no puede estar dando ese tipo de declaraciones”, afirmó Carlos Martínez, representante del partido Vamos ante la JVE.

Por su parte, delegados del FMLN también cuestionaron la contratación del exlegislador, al considerar que su presencia dentro de la institución podría afectar la percepción de transparencia e independencia en la organización de futuros procesos electorales.

De acuerdo con integrantes de la JVE, la magistrada presidenta indicó que tomaría en consideración los señalamientos expuestos durante la reunión. Hasta el momento, el Tribunal Supremo Electoral no ha informado si adoptará alguna medida respecto a la solicitud presentada por los partidos políticos.

La controversia surge semanas después de que se conociera que Auerbach fue contratado en mayo de 2026 como coordinador de la Dirección de Organización Electoral. Su incorporación al organismo ya había generado debate debido a su participación frecuente como comentarista político pro gobierno, y a cuestionamientos sobre la legalidad de su contratación.

La participación del exdiputado en actividades institucionales del TSE se hizo pública a través de una fotografía difundida por la cuenta oficial del organismo, en la que aparece durante la primera prueba interna del Sistema de Transmisión de Juntas Receptoras de Votos (JRV).

Según fuentes citadas por La Prensa Gráfica, Auerbach se desempeña como coordinador en la Dirección de Organización Electoral desde mayo. Sin embargo, su nombramiento ha sido cuestionado porque podría contravenir disposiciones legales relacionadas con su retiro previo de la institución.

El 22 de diciembre de 2021, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Transitoria de Compensación Económica por Servicios Prestados por Empleados y Empleadas del Tribunal Supremo Electoral, normativa que permitió el retiro voluntario de personal de la institución a cambio de una compensación económica.

El artículo 10 de dicha ley establece que los empleados o funcionarios que se acogieran al beneficio no podrán incorporarse nuevamente a laborar en la administración pública durante un período de cinco años contados desde el inicio de su cesantía.

Auerbach dejó el cargo de subdirector de Logística Electoral del TSE el 30 de abril de 2021 para asumir como diputado de la República. Posteriormente, habría acudido al retiro voluntario hasta febrero de 2022, por lo que estaría impedido de laborar nuevamente en la institución hasta febrero de 2027.

Además, los cuestionamientos también se sustentan en el inciso segundo del artículo 184 del Código Electoral, que establece que ningún funcionario o empleado público puede prevalerse de su cargo para realizar política partidista.

Tras concluir su período legislativo en 2024, Auerbach ha participado activamente en espacios de análisis político y ha expresado públicamente posturas favorables al partido oficialista Nuevas Ideas, lo que para algunos actores políticos representaría una incongruencia con las funciones que actualmente desempeña dentro del organismo electoral.

Hasta el cierre de esta nota, Romeo Auerbach no se había pronunciado sobre los señalamientos ni sobre la solicitud de destitución presentada ante el Tribunal Supremo Electoral.

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