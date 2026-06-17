Asamblea acuerda ratificar Tratado sobre el Derecho de Patentes

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno emitió un dictamen favorable para ratificar el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT, por sus siglas en inglés), un instrumento internacional, adoptado el 1 de junio de 2000, en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con el objetivo de modernizar y simplificar los procedimientos relacionados con las patentes.

El director de asuntos jurídicos de Cancillería, Diego Góchez, llegó a la Comisión de trabajo a explicar el “Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales”, donde enlistó al menos 5 presuntos beneficios: eficiencia operativa, reducción de costos, flexibilidad comercial y secreto industrial, seguridad jurídica internacional y facilidad del manteamiento.

También, en la instancia legislativa, el jefe del Departamento de Negociaciones y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lisandro Landaverde, explicó que el Tratado sobre el Derecho de los Patentes constituye “una estandarización” de los requisitos formales que las oficinas nacionales de patentes pueden exigir, lo que permite contar con procesos “menos burocráticos” y más ágiles para los inventores y titulares de derechos de propiedad intelectual.

Con este Tratado, según se dijo en la instancia legislativa, El Salvador se convertiría en el primer país de la región en adoptar dicho instrumento. Este le permitiría armonizar los requisitos y procedimientos formales para la presentación, tramitación y mantenimiento de solicitudes de patentes nacionales y regionales, estableciendo estándares comunes alineados con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

Entre los principales beneficios del tratado, según se dijo en la comisión está la simplificación de los trámites y la reducción de costos para los solicitantes de patentes, mediante el uso de formularios estandarizados y la eliminación de algunas cargas administrativas. Además, incorpora mecanismos que evitan la pérdida de derechos por errores formales, permitiendo corregir omisiones o solicitar prórrogas en determinados casos.

Ana Figueroa, presidenta de la comisión afirmó que “es satisfactorio” que el país pueda convertirse “en un referente regional” en materia de propiedad intelectual para liderar otros ámbitos estratégicos que impulsen el desarrollo y la competitividad.

Estos dictámenes serán aprobados este miércoles en la sesión plenaria ordinaria de este miércoles.

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