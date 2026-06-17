Austria arranca con victoria y comparte la cima con Argentina

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

La selección de Austria venció 3-1 a Jordania en el cierre de las acciones del cuadro J y tomó la cima del grupo junto a Argentina, que también tuvo un debut soñado en la Copa del Mundo 2026.

El centrocampista del Werder Bremen, Romano Schmid, abrió el marcador para Austria a los 21′, ventaja se mantuvo hasta el inicio del segundo tiempo, cuando Ali Olwan igualó 1-1 para Jordania al 50′.

Sin embargo, Yazan Al-Arab se equivocó al 76′ y marcó en propia puerta el 2-1 a favor de Austria. Más adelante, Marko Arnautović amplió la ventaja desde el punto penal para sellar el 3-1 definitivo.