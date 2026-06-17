El Congo amarga el estreno de Cristiano Ronaldo en el Mundial 

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

La selección de Portugal tuvo un amargo debut en la Copa del Mundo al empatar 1-1 con República Democrática del Congo y unirse a la lista de selecciones favoritas que no lograron ganar en su estreno.

João Neves se encargó de darle una alegría temprana a la afición lusa con un gol de cabeza a los 6 minutos, tras una asistencia de Pedro Neto.

Previo al medio tiempo Yoane Wissa marcó para República Democrática del Congo en su regreso a una cita mundialista después de 52 años de ausencia. El atacante firmó el 1-1 para los africanos nada más y nada menos que ante Portugal, una de las selecciones perfiladas como favoritas para pelear por el título.

Portugal se unió así a la lista de selecciones de las que se tenían altas expectativas para su debut, pero que cedieron puntos en el inicio de su camino hacia la gloria mundialista.