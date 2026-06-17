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El Congo amarga el estreno de Cristiano Ronaldo en el Mundial 

Redacción Nacionales 17 junio, 2026 Deportes, Portada Comentarios desactivados en El Congo amarga el estreno de Cristiano Ronaldo en el Mundial  299 Vistas

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

La selección de Portugal tuvo un amargo debut en la Copa del Mundo al empatar 1-1 con República Democrática del Congo y unirse a la lista de selecciones favoritas que no lograron ganar en su estreno.

João Neves se encargó de darle una alegría temprana a la afición lusa con un gol de cabeza a los 6 minutos, tras una asistencia de Pedro Neto.

Previo al medio tiempo Yoane Wissa marcó para República Democrática del Congo en su regreso a una cita mundialista después de 52 años de ausencia. El atacante firmó el 1-1 para los africanos nada más y nada menos que ante Portugal, una de las selecciones perfiladas como favoritas para pelear por el título.

Portugal se unió así a la lista de selecciones de las que se tenían altas expectativas para su debut, pero que cedieron puntos en el inicio de su camino hacia la gloria mundialista.

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