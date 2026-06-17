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Nuevas Ideas condiciona inscripción de precandidatos a presencia obligatoria en Asamblea

Redacción Nacionales 17 junio, 2026 Nacionales, Portada Comentarios desactivados en Nuevas Ideas condiciona inscripción de precandidatos a presencia obligatoria en Asamblea 293 Vistas

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Redacción Nacionales

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Nuevas Ideas indicó que los candidatos que resulten electos en la Asamblea Legislativa deben comprometerse a asistir a las plenarias y comisiones “de manera presencial”.

El instituto político publicó el “Instructivo para Inscripción de Precandidatos a Elecciones Internas de Nuevas Ideas”; el cual tiene por objeto regular la organización y realización del proceso de inscripción de precandidatos a presidente y vicepresidente de la República, diputados a la Asamblea Legislativa y miembros de Concejos Municipales, cuya inscripción se llevará a cabo el día 28 de junio de 2026.

En el artículo 7 señala los requisitos de los precandidatos a la Asamblea Legislativa. En este artículo establece que los precandidatos deberán ser salvadoreños por nacimiento, mayor de 25 años, de moralidad e instrucción notorias, ser afiliado al partido Nuevas Ideas, etc.

En este artículo coloca una “nota aclaratoria” donde piden a los aspirantes que resultaren electos a ejercer sus funciones de manera presencial. “Quienes se inscriban para precandidatos a diputados propietarios a la Asamblea Legislativa, se comprometen y obligan, en caso de resultar electos en la elección 2027, a ejercer sus funciones de manera presencial como propietarios en El Salvador, lo cual implica asistir puntualmente y estar presentes en las Sesiones Plenarias, Comisiones asignadas y demás actividades oficiales a las que sean convocados”, dice la nota.

Además, en el artículo 8 referente a los precandidatos a concejos municipales, de igual manera se establece que el precandidato debe presentar una declaración jurada por medio de la cual se comprometa a que, en caso de resultar electo, permitirá que el partido realice una Auditoría Integral de su gestión, incluyendo el ámbito político, legal, financiero, administrativo y social.

Nuevas Ideas enfatiza que dicha auditoría se llevará a cabo una vez al año “o cuando haya aviso, noticias o indicios de una mala administración”. Además, si resultase comprobado que ha realizado mala gestión, se procederá a la separación del cargo.

Las elecciones internas se realizarán el 12 de julio de 2026.

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