Cuando los sindicatos dejan de representar a los trabajadores: la Unidad Sindical Salvadoreña (USS) y la crisis de independencia del movimiento obrero

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Erick Zelaya *

La vieja discusión sobre la burocracia sindical

La historia del movimiento obrero internacional demuestra que los mayores ataques contra los trabajadores no siempre provienen únicamente de los gobiernos o de las patronales. En numerosas ocasiones han surgido desde el interior de las propias organizaciones sindicales, cuando sus direcciones abandonan la defensa de los intereses de la clase trabajadora para convertirse en instrumentos de colaboración con quienes ejercen el poder político o económico.

Esta discusión no es nueva. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las grandes figuras del pensamiento socialista dedicaron importantes esfuerzos a analizar el fenómeno de la burocratización sindical y el peligro de la integración de las organizaciones obreras al aparato estatal.

Rosa Luxemburgo fue una de las primeras en advertir que los sindicatos podían transformarse en estructuras conservadoras cuando sus direcciones comenzaban a privilegiar la negociación institucional por encima de la movilización de las masas trabajadoras. En su obra Huelga de masas, partido y sindicatos, sostuvo que la verdadera fuerza de los trabajadores no reside en los acuerdos alcanzados en los despachos, sino en la capacidad de organización y acción colectiva de las masas. Para Luxemburgo: “cuando las organizaciones obreras se adaptan excesivamente al orden existente, terminan perdiendo su carácter transformador y se convierten en un factor de conservación del sistema” (Rosa Luxemburgo, Huelga de masas, partido y sindicatos, 1906).

Décadas más tarde, León Trotsky desarrolló una explicación más profunda sobre el surgimiento de las burocracias sindicales. En su análisis sobre los sindicatos en la época imperialista, explicó que los dirigentes sindicales que se integran a los mecanismos estatales y a las estructuras permanentes de negociación desarrollan intereses propios distintos a los de la base trabajadora. Según Trotsky: “la burocracia sindical tiende a actuar como mediadora entre el capital y el trabajo, preocupándose más por garantizar la estabilidad social que por impulsar la lucha de los trabajadores por sus reivindicaciones históricas” (León Trotsky, Los sindicatos en la época de la decadencia imperialista, 1940).

Trotsky advertía que, bajo determinadas condiciones, las direcciones sindicales podían transformarse en agentes de la política estatal dentro del movimiento obrero. Su función ya no sería organizar la lucha de los trabajadores, sino controlar a los trabajadores para garantizar la paz social necesaria para la estabilidad de los gobiernos y los empresarios (León Trotsky, Los sindicatos en la época de la decadencia imperialista, 1940).

Del sindicalismo de clase al sindicalismo amarillo

De estas reflexiones surge el concepto de sindicalismo amarillo. Históricamente, este término se utilizó para describir a sindicatos que actuaban en colaboración con los empleadores para debilitar huelgas y neutralizar la organización independiente de los trabajadores. Con el tiempo, el concepto se amplió para referirse a aquellas organizaciones que, aun conservando la forma de sindicatos, subordinan los intereses de la clase trabajadora a los intereses de gobiernos, patronales o proyectos políticos ajenos a la independencia obrera.

El sindicalismo amarillo no se define únicamente por recibir apoyo estatal o mantener relaciones cordiales con las autoridades. Su rasgo fundamental es político: reemplaza la defensa independiente de los trabajadores por la colaboración permanente con quienes ejercen el poder.

Mientras el sindicalismo de clase parte de las necesidades de los trabajadores para definir su actuación, el sindicalismo amarillo parte de las necesidades del gobierno o de la patronal para justificar sus posiciones frente a los trabajadores.

La controversia en torno a la Unidad Sindical Salvadoreña

La reciente discusión sobre la situación de El Salvador ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha vuelto a colocar este debate en el centro de la realidad sindical salvadoreña.

Mientras organizaciones sindicales independientes denunciaban ante la comunidad internacional la existencia de despidos antisindicales, obstáculos para la inscripción de sindicatos, persecución de dirigentes, exilio forzado de activistas sindicales y limitaciones al ejercicio de la libertad sindical, la Unidad Sindical Salvadoreña (USS) decidió asumir un papel radicalmente distinto.

En lugar de exigir investigaciones sobre las denuncias presentadas ante los órganos de control de la OIT, la USS respaldó públicamente la posición oficial del gobierno salvadoreño y celebró la exclusión del país de la denominada Lista Corta de la Comisión de Aplicación de Normas.

Desde una perspectiva estrictamente sindical, esta posición merece una profunda reflexión crítica.

¿A quién debe representar un sindicato?

La pregunta fundamental es sencilla. ¿Debe un sindicato defender prioritariamente a los trabajadores o al gobierno?

La respuesta histórica del movimiento obrero siempre ha sido la misma: los sindicatos existen para defender los intereses de los trabajadores.

Cuando una organización sindical dedica más esfuerzos a proteger la imagen internacional de un gobierno que a denunciar las violaciones de derechos laborales; cuando guarda silencio frente a denuncias de persecución sindical mientras se moviliza para respaldar a las autoridades; cuando prioriza la defensa de la gestión gubernamental sobre la defensa de los trabajadores afectados por despidos, discriminación o persecución, comienza a alejarse peligrosamente de los principios históricos del sindicalismo.

El problema no radica en que una organización sindical pueda coincidir ocasionalmente con una política gubernamental. El problema surge cuando esa coincidencia deja de ser excepcional y se convierte en una orientación política permanente.

Las consecuencias para la clase trabajadora salvadoreña

La experiencia histórica demuestra que la subordinación política del movimiento sindical tiene consecuencias profundamente negativas para la clase trabajadora.

Primero, debilita la capacidad de los trabajadores para defenderse frente a los abusos patronales y estatales.

Segundo, genera desmovilización y desconfianza entre las bases sindicales.

Tercero, fragmenta al movimiento obrero al aislar y deslegitimar a los sectores independientes.

Cuarto, facilita que las violaciones de derechos laborales queden sin denuncia ni resistencia organizada.

Y finalmente, contribuye a consolidar una cultura de dependencia política incompatible con la autonomía que necesitan los trabajadores para defender sus propios intereses.

Cuando los sindicatos se convierten en defensores del poder, dejan de ser instrumentos de lucha de la clase trabajadora.

La necesidad de recuperar el sindicalismo de clase

La principal lección que deja este debate es que la independencia sindical continúa siendo una necesidad fundamental para la clase trabajadora salvadoreña. Los trabajadores necesitan organizaciones capaces de cuestionar a cualquier gobierno cuando vulnera derechos laborales.

Necesitan sindicatos que respondan a las bases y no al ministro de trabajo.

Necesitan dirigentes comprometidos con la libertad sindical y no con la preservación de relaciones privilegiadas con el poder político.

Necesitan unidad, pero una unidad construida desde la independencia de clase y la defensa de intereses comunes, no desde la subordinación a proyectos gubernamentales.

La tradición del movimiento obrero demuestra que ninguna conquista histórica fue obtenida mediante la adaptación al poder. Todas las grandes victorias laborales fueron el resultado de la organización independiente, la movilización y la lucha colectiva.

Una tarea para el presente y el futuro

La clase trabajadora salvadoreña enfrenta hoy el desafío de fortalecer organizaciones sindicales democráticas, combativas e independientes. Frente a las tendencias burocráticas y colaboracionistas, la respuesta no puede ser el sectarismo ni la fragmentación. Debe ser la construcción de una alternativa sindical basada en la democracia obrera, la solidaridad de clase, la defensa irrestricta de la libertad sindical y la movilización consciente de los trabajadores.

Porque cuando los sindicatos dejan de representar a los trabajadores, quienes ganan son los gobiernos y las patronales.

Pero cuando los trabajadores recuperan sus organizaciones y las ponen al servicio de sus propias luchas, vuelven a convertirse en una fuerza capaz de transformar la realidad y defender la dignidad de quienes viven de su trabajo. Y esa ha sido, desde los orígenes del movimiento obrero, la verdadera razón de ser del sindicalismo.

**Luchador social, Sindicalista en el exilio y Columnista

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