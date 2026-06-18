Harry Kane lidera goleada de Inglaterra sobre Croacia

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Inglaterra no perdonó a Croacia y la goleó 4-2 en la jornada mundialista de este miércoles, en un partidazo donde Harry Kane no decepcionó al marcar un doblete para el cuadro inglés, que se perfila como favorito de su grupo.

La selección de los Three Lions abrió el marcador a los 12 minutos desde la vía penal, tras un error de los croatas. Kane fue el encargado de canjear la pena máxima en el 1-0.

Sin embargo, Martin Baturina marcó el 1-1 para emparejar las acciones al minuto 36, un resultado que duró muy poco, ya que nuevamente el capitán inglés encontró el gol a los 42′ para firmar su doblete y devolverle la ventaja a su selección.

Petar Musa, jugador del FC Dallas de la MLS, avivó las esperanzas del conjunto ajedrezado con el 2-2 al 45’+5, justo antes del descanso. Aun así, Inglaterra no perdonó y sentenció el encuentro con los goles de Jude Bellingham (47′) y Marcus Rashford (85′) para el 4-2 final.