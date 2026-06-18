Presidentes de Irán y EEUU firman por medios digitales memorándum de entendimiento

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TEHERÁN/Xinhua

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, firmaron por medios digitales el memorándum de entendimiento entre los dos países para poner fin a la guerra, dijo en las primeras horas de este jueves el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei.

En una entrevista con la estatal IRIB TV, Baghaei dijo que la firma estaba prevista en un principio para una ceremonia presencial en Suiza el viernes.

«Pero en las últimas 24 horas, analizamos esto más a fondo y concluimos que la mejor opción era que el texto fuera firmado de manera virtual por los presidentes de los dos países», añadió.

Baghaei explicó que las firmas digitales de los funcionarios de más alto rango de ambos países elevaría «los costos de violarlo».

También destacó que celebrar una ceremonia «no sería muy apropiado».

Baghaei confirmó que la segunda etapa de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos va a comenzar el viernes en Suiza, aunque añadió que «ya veremos cuál resultado alcanzan las partes a través de los mediadores en las próximas horas».

El vocero enfatizó que para Irán, un cese al fuego en Líbano era y es tan importante como la tregua en Irán.

Irán, Estados Unidos y Pakistán anunciaron en las primeras horas del lunes que se concretó el memorándum de entendimiento para poner fin a la guerra en todos los frentes, incluyendo Líbano, luego de semanas de negociaciones.

El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques conjuntos contra Teherán y otras ciudades iraníes. Irán respondió con una serie de ataques con misiles y drones contra bases y activos de Israel y Estados Unidos en la región, además de que endureció el control sobre el estrecho de Ormuz al impedir el paso de buques pertenecientes o afiliados a Israel y Estados Unidos.

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